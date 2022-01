Ezio e Veronica si sposano ne Il Paradiso delle Signore? Questa è la domanda che sta spopolando sui social tra i fan dell'amatissima soap opera campionessa di ascolti in onda su Rai 1. L'arrivo di zia Ernesta sarà determinante per far sì che Colombo possa convolare a nozze con la sua compagna. Occorre infatti dimostrare che è vedovo e serve un documento che lo attesti. Ernesta è una donna molto sensibile, è l'unica a sapere i segreti di Gloria, è lei che ha cresciuto Stefania come fosse sua figlia. Sa bene quanta sofferenza ci sia nel cuore di madre e figlia - che ancora non sanno l'una dell'altra - e proprio per questo la sua sarà una scelta molto difficile.

Dall'altra parte c'è Ezio, che vorrebbe essere sincero con la donna che starà al suo fianco per tutta la vita. Tuttavia, è consapevole che se le raccontasse la verità, il rischio di perderla sarebbe altissimo.

La sofferenza di Gloria e i dubbi di Ezio ne Il Paradiso delle Signore

Da quando è arrivata a Milano, la misteriosa Moreau ha stretto un bellissimo rapporto con Stefania, ma non ha avuto la forza di dirle che è sua madre. Le cose si sono complicate con l'arrivo di Ezio, Gloria ha stretto con lui un patto: la loro figlia non dovrà mai sapere nulla, continuando a credere che sua madre sia morta. Ma è questa la decisione giusta? Stefania è una ragazza molto matura, anche troppo per la sua età.

Se sapesse come sono andate davvero le cose, molto probabilmente perdonerebbe Gloria, capendo che ha agito solo per disperazione.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Ezio sarà assalito dai dubbi. Ha chiesto a Veronica di sposarlo ma non è stato sincero con lei. Le ha nascosto l'identità di Gloria, particolare non da poco.

Zanatta non sa che la bella capo commessa dai modi così garbati che ha avuto modo di conoscere è in realtà la moglie di Ezio creduta morta. Le anticipazioni svelano che Ezio sarà sul punto di rivelare a Veronica ogni cosa.

Veronica scopre chi è Gloria? Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, le Veneri troveranno un braccialetto con il nome e la data di nascita di Stefania.

Gloria, tornata in possesso del gioiello, lo consegnerà a Ezio, dandogli carta bianca. Il signor Colombo si farà coraggio e la smetterà di continuare a mentire?

Ezio potrebbe raccontare la verità a Veronica, rischiando il tutto per tutto. Se lo ama davvero, capirà. Tuttavia, Zanatta potrebbe anche non accettare il fatto di essere stata di fatto ingannata per tutto questo tempo. Non escludiamo che, se il segreto del signor Colombo venisse a galla, il suo matrimonio potrebbe saltare. E chissà che Gloria non abbia una seconda possibilità di recuperare quell'amore al quale è stata costretta a rinunciare anni fa per cause di forza maggiore.