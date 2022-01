Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Negli ultimi episodi della fiction, Veronica ha scoperto che Gloria è la moglie di Ezio. Nella puntata andata in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di lunedì 24 gennaio, Zanatta ha espresso ai suoi familiari il timore riguardo a qualcuno che potrebbe ostacolare le sue nozze. Infatti, la fidanzata di Colombo teme che la capo commessa possa rivelare il segreto riguardo il suo matrimonio con il suo compagno.

Il Paradiso delle signore: Veronica ha paura che Gloria possa dire che è la moglie di Ezio

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore, Veronica è molto preoccupata, perché sta per convolare a nozze con un uomo ancora sposato. Infatti, Gloria è viva e non è morta come le ha fatto credere Ezio. La mamma di Gemma ha scoperto la verità ed ora è spaventata per via del segreto che deve mantenere anche con Stefania, ignara del fatto che sua mamma non sia deceduta come le hanno fatto credere. Nell’episodio 91 della fiction di Rai 1, Zanatta ha rivelato che il matrimonio con il direttore commerciale della Palmieri verrà celebrato, a meno che qualcuno non si opponga. Veronica, infatti, teme che i suoi progetti con Ezio possano saltare a causa della capo commessa.

Il Paradiso delle signore: la battuta di Stefania su Gloria gela Ezio e Veronica

Sentendo le parole di Veronica, Stefania ha fatto una battuta su chi potrebbe opporsi al matrimonio di suo padre con Zanatta. Infatti, la Venere de Il Paradiso delle signore ha affermato di sapere l’identità di chi potrebbe mettere i bastoni fra le ruote ai due innamorati, affermando: “La signorina Moreau”.

A quel punto, Ezio e Veronica sono rimasti allibiti sentendo quel nome. Quando poi la giovane Colombo ha rivelato che Gloria potrebbe non dare il consenso alle nozze, per non perdere due commesse in una giornata lavorativa, l’atmosfera è tornata serena.

Il Paradiso delle signore: le nozze di Veronica ed Ezio in bilico a causa di Gloria

La presenza di Gloria a Milano rappresenta una minaccia per Veronica. Infatti, la fidanzata di Ezio ha chiesto a Moreau se provasse ancora dei sentimenti per suo marito, ma la capo commessa non ha risposto alla domanda della mamma di Gemma. Al momento, le nozze fra Zanatta e Colombo sembrerebbero certe, anche a causa del fatto che la coppia si è recata da don Saverio per le pubblicazioni, ma la tensione fra i due fidanzati è un dato di fatto. Veronica ha paura di Gloria e ha timore che sposando Ezio possa essere accusata di frode, convolando a nozze con un uomo che ha dichiarato che sua moglie è morta, sapendo, invece, che è viva.

Gloria riuscirà a mettere da parte i suoi sentimenti per suo marito? Il matrimonio fra Veronica ed Ezio verrà celebrato? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore per scoprire se per i due fidanzati ci saranno i fiori d’arancio.