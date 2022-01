Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Negli ultimi episodi della fiction, Salvatore ha finalmente trovato l’amore e la sua relazione con Anna Imbriani sta procedendo a gonfie vele. Infatti, il barista della Caffetteria ha intenzioni serie con l’ex Venere, al punto di avere deciso di convolare a nozze con la sua fidanzata. Purtroppo, però, il giovane Amato è ancora ignaro del fatto che la piccola Irene non è orfana di padre, ma è figlia di Massimo Riva. L’ex di Imbriani potrebbe minacciare Salvatore, mandando a monte il matrimonio fra i due innamorati.

Il Paradiso delle signore: Salvatore non sa che Massimo è l’ex di Anna

Salvatore desidera portare all’altare Anna, ma Massimo potrebbe rappresentare un ostacolo per il matrimonio. Infatti, Imbriani non è stata del tutto sincera con il suo compagno. Durante le prime due stagioni de Il Paradiso delle signore, la contabile ha avuto una storia d’amore con Riva. L’ingegnere aveva ingannato Anna, non rivelandole che era già sposato. Dalla relazione fra Massimo e l’ex Venere è nata Irene e Imbriani è dovuta scappare da Milano perché il suo ex voleva portarle via la bambina. Anna si è sposata con Quinto Reggiani ed è rimasta vedova. Rientrata nel capoluogo lombardo, la collega di Beatrice ha fatto credere al suo fidanzato che Irene è nata dall’unione fra lei e l’ex magazziniere.

Al momento, Salvatore non conosce ancora la verità sul passato della sua fidanzata.

Il Paradiso delle signore: il matrimonio fra Anna e Salvatore potrebbe essere ostacolato da Massimo

Nella puntata de Il Paradiso delle signore andata in onda sul piccolo schermo nella giornata di lunedì 24 gennaio, Salvatore ha confessato ad Agnese e Tina di essersi affezionato alla figlia di Anna, anche se ha rivelato che non dovrebbe correre troppo.

La signora Amato è intervenuta, affermando: "Quella bambina è rimasta orfana così presto, magari l’unica cosa che desidera è avere un papà". Il barista ha replicato: "Non credo che se lo ricordi nemmeno più il padre, non ne parla mai". Purtroppo, però, Salvatore ignora che Massimo sia ancora in vita. Riva rinuncerà a sua figlia?

Quando l’ex di Anna verrà a sapere delle nozze della sua ex, cosa farà?

Il Paradiso delle signore: Anna e Salvatore potrebbero essere minacciati da Massimo

Anna confesserà a Salvatore la verità sulla paternità di Irene? Sicuramente, il giovane Amato, sposando la sua fidanzata, vorrà sostituire la figura paterna mancante della bambina, ignorando che non sia Quinto il papà di Irene. Gli avvertimenti di Roberto e Vittorio fatti a Massimo saranno serviti ad allontanare per sempre l’ingegnere? Riva potrebbe tornare da un momento all’altro e, a quel punto, il matrimonio fra Anna e Salvatore sarebbe in bilico. Al momento, si potrebbe ipotizzare che il padre della bambina non voglia che sua figlia viva con un altro uomo. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se per l’ex Venere e il barista ci saranno i fiori d’arancio.