Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nell'episodio andato in onda sul piccolo schermo nella giornata di venerdì 21 gennaio, Veronica ed Ezio hanno avuto un confronto riguardo la presenza di Gloria a Milano. Infatti, Zanatta ha scoperto che la moglie di Colombo è viva ed è la capo commessa. La mamma di Gemma ha paura che, sposando il suo fidanzato, lei e il suo compagno vengano accusati di frode e falsa testimonianza.

Il Paradiso delle signore: Ezio rassicura Veronica

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Veronica è andata di nascosto a casa di Gloria ed ha trovato una fotografia del suo compagno e della capo commessa, scoprendo che Moreau è la moglie di Colombo.

Nell'episodio trasmesso in televisione nel pomeriggio del 21 gennaio, il papà di Stefania e la sua fidanzata hanno avuto un confronto, durante il quale Ezio ha provato a tranquillizzare Zanatta, dicendole che sua moglie non rappresenterebbe un ostacolo per il loro matrimonio e per la loro relazione. Infatti, il direttore commerciale della Palmieri ha affermato: ''Ci sposeremo come deciso, tutto il resto non conta''.

Il Paradiso delle signore: il segreto sull'identità della moglie di Ezio è un peso enorme per Veronica

Nonostante le rassicurazioni di Ezio, Veronica ha espresso le sue perplessità. A tal proposito, la mamma di Gemma ha dichiarato che riuscire a mantenere il segreto riguardo l'identità della moglie di Colombo sarebbe un peso enorme da sopportare.

I due fidanzati hanno avuto una discussione per la loro differenza di vedute. Infatti, se da un lato il papà di Stefania ha affermato che nascondere la verità sarebbe fondamentale per proteggere la loro famiglia, dall'altro lato, Zanatta ha avuto una visione opposta.

Il Paradiso delle signore: i timori di Veronica riguardo le nozze con Ezio

Veronica è apparsa spaventata all'idea di convolare a nozze con Ezio. Infatti, Zanatta ha paura di legalizzare la sua unione con il papà di Stefania, per via della presenza di sua moglie. A tal proposito, Gloria non è morta come Ezio ha fatto credere, ma è viva ed ha un'altra identità.

Il direttore commerciale della Palmieri ha dichiarato il falso di fronte alla legge ed ha fatto credere a tutti che la sua consorte fosse deceduta. Venendo a scoprire le bugie di Colombo, al momento, anche Veronica sarebbe complice del raggiro e, pertanto, Zanatta potrebbe cambiare idea sul matrimonio con Ezio. Nella puntata 90, infatti, Veronica ha detto al suo compagno: ''Sai che una volta sposati, se venisse fuori questa storia, noi verremmo accusati di falsa testimonianza e frode?''. La mamma di Gemma cosa deciderà di fare? Stando alle sue parole e ascoltando i suoi timori, è ipotizzabile che Zanatta possa tirarsi indietro e scegliere di rinunciare alle nozze con il suo compagno. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se le nozze fra Ezio e Veronica salteranno o se per i due fidanzati ci saranno i fiori d'arancio.