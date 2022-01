Attraverso i social network è possibile rimanere costantemente aggiornati su ciò che accadrà prossimamente all'interno della celebre daily soap Il Paradiso delle Signore. In questa sesta stagione si ha avuto modo di riaccogliere alcuni volti storici come Tina Amato, l'ex venere Anna Imbriani, il pubblicitario Roberto Landi e, a breve, Sandro Recalcati. Anche Cosimo Guarnieri ha fatto delle apparizioni. Tutti questi personaggi hanno condito le trame rendendole più interessanti. Anna, in particolar modo, ha permesso a Salvatore di voltare pagina e di dimenticare Gabriella Rossi.

Quest'ultima, apparsa nelle prime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, ha deciso di lasciare il capoluogo lombardo per stabilirsi in Francia da suo marito Cosimo. Stando alle informazioni scovate in rete e sui social, si evince che prossimamente ci sarà un matrimonio e che, in tale occasione, tornerà un altro storico personaggio: Antonio Amato.

Anna e Salvo potrebbero sposarsi nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha portato il ritorno di Anna Imbriani. L'ex Venere del grande magazzino di Milano ha avuto modo di interagire in modo particolare con Salvatore Amato. I due si sono innamorati e prossimamente faranno un grande passo avanti nella relazione.

Soltanto di recente, l'attore Filippo Scarafia ha postato tra le sue Stories Instagram una foto che ha ripreso alcune battute presenti all'interno del copione della nota trasmissione di Rai 1. Ebbene, attraverso queste battute, che verranno pronunciate da Anna Imbriani nelle prossime puntate, si è appreso che la donna andrà all'altare e che Vittorio Conti la accompagnerà.

Matrimonio in vista per l'ex Venere Imbriani?

A dare manforte a questa notizia sono anche altri indizi, sempre sparpagliati sui social network. Gran parte degli attori, in questi giorni, stanno pubblicando dei video e delle foto in cui i rispettivi personaggi sono in tenuta elegante (con abiti dell'epoca), quasi come se dovessero prendere parte a un grande evento.

Agnese potrebbe riabbracciare il primogenito a Il Paradiso delle Signore

Potrebbe essere proprio per celebrare il matrimonio di Salvatore e Anna che uno degli storici personaggi de Il Paradiso delle Signore potrebbe fare ritorno a Milano. Di recente, l'attore Giulio Maria Corso ha pubblicato alcuni video che lasciano poco spazio ai dubbi e che sembrano annunciare il ritorno di Antonio Amato. Nel video in questione si intravede chiaramente l'attore con l'inconfondibile basco indossato spesso dal primogenito di Giuseppe e Agnese. Inoltre, nel successivo video in bianco e nero, si vede Giulio Maria Corso indossare degli eleganti abiti vintage e questo dettaglio porta a pensare che Antonio possa veramente rimettere piede a Milano in occasione delle nozze di suo fratello Salvatore.