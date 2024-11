Ayala avrà una brutta discussione con Martina e si sentirà male all'improvviso nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che la figlia di Margarita accuserà il conte di volerla comprare e i toni si faranno molto accesi. Agitato per le accuse a suo carico, Ayala inizierà a sentirsi male e avrà una forte crisi respiratoria. Margarita correrà ad aiutarlo, terrorizzata dall'idea di perderlo.

La dichiarazione del conte e Margarita

Il conte Ignacio di Ayala sarà sempre più protagonista ed inizierà la sua vendetta contro Cruz avvicinandosi a Margarita.

L'uomo avrà intenzione di sedurre la madre di Martina per appropriarsi delle sue quote de La Promessa e raggiungere l'obiettivo prefissato con Petra: togliere il palazzo alla marchesa. Le cose, tuttavia, sembreranno prendere una piega decisamente diversa rispetto alle aspettative, perché tra Ayala e Margarita il legame si farà sempre più importante. Il conte dichiarerà ai marchesi i suoi sentimenti per Margarita e i due saranno ufficialmente una coppia. Questa novità deluderà molto Petra, che vedrà persino Ayala regalare a Margarita la perla che aveva dato a lei. La nuova coppia non piacerà neanche a Martina, che sin da subito si opporrà alla relazione di sua madre con il conte. La ragazza accuserà Margarita di vendere la sua dignità per avere una vita tranquilla e tra madre e figlia il conflitto sarà all'ordine del giorno.

I conflitti tra Martina e Ayala

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Martina raggiungerà il culmine della rabbia quando, durante una discussione con Ayala, si permetterà di dargli uno schiaffo. L'affronto farà inorridire Margarita e Cruz che raccomanderanno alla ragazza di controllare la sua rabbia perché un comportamento come il suo è inammissibile al palazzo.

Per calmare gli animi, Ayala regalerà a Martina una collana, ma quando la ragazza andrà a ringraziarlo emergeranno nuovamente la forte incompatibilità tra i due. La figlia di Margarita accuserà Ayala di volerla comprare con le sue attenzioni e durante la discussione andrà distrutto il bonsai a cui il conte teneva molto. A quel punto, Margarita parlerà con sua figlia e le farà capire che soffre molto nel vedere che non va d'accordo con Ayala, perché lui è l'uomo che ama.

Martina andrà incontro a sua madre dicendosi decisa a cambiare La ragazza andrà dal conte e gli chiederà scusa per quello che è accaduto al bonsai. Lui accetterà le scuse, ma che ciò che lo ha ferito di più è stato sentirsi accusato di volerla comprare con una collana e con altri regali. Anche in questo caso nascerà una discussione e i toni si faranno molto accesi. Margarita sentirà le urla e chiederà ad entrambi di calmarsi, ma Ayala si sentirà improvvisamente male. Il conte inizierà ad avere forti difficoltà a respirare e si accascerà per terra, allarmando tutti. Margarita proverà ad aiutare il conte e urlerà ad Alonso di chiamare un medico perché il conte non respira. Ayala sarà visitato dal medico che spiegherà che le cause della crisi respiratoria possono essere diverse e bisognerà effettuare delle analisi più precise per capire cosa è successo al conte che, apparentemente, gode di buona salute.

Petra e Ayala sono innamorati

Nelle puntate adesso in onda in Italia, Ayala e Petra si sono ritrovati dopo molti anni. Il conte ha pianto con Petra per la perdita di suo figlio: "Avrei voluto conoscerlo". Il legame tra Petra e Ayala è tornato quello di una volta e Ignacio le ha assicurato che non è più sola. La cameriera personale di Cruz, ancora molto addolorata dalla morte di Feliciano, ha fatto fatica a cedere al corteggiamento di Ayala, ma alla fine si è lasciata andare a un bacio appassionato. Petra è diventata l'assistente personale del conte, e in questo modo possono passare più tempo insieme senza destare sospetti.