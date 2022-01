Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore attualmente in onda in televisione, molti nodi stanno venendo al pettine in casa Colombo. Infatti, Ezio ha intenzione di raccontare alla compagna Veronica che Gloria è sua moglie. Avendo paura di essere scoperto dalla sua compagna, Colombo ha informato Moreau di voler essere sincero con la sua fidanzata, rivelandole tutta la verità sul suo passato. A quel punto, la capocommessa ha manifestato i timori al suo ex, rivelandogli che, per vendetta, Zanatta potrebbe denunciarla.

Il Paradiso delle signore: Ezio vuole dire a Veronica che Gloria è sua moglie

I segreti sul passato di Ezio stanno per essere scoperti e Colombo ha paura di perdere tutto se Veronica dovesse apprendere la verità.

Pertanto l'intenzione del papà di Stefania è quella di informare la mamma di Gemma, rivelandole che la capocommessa de Il Paradiso delle signore è sua moglie.

Nell'episodio 81 della fiction di Rai 1, andato in onda sul piccolo schermo nella giornata di lunedì 10 gennaio, Ezio ha parlato con la sua ex e le ha detto che, ormai, è necessario affrontare la sua compagna, raccontandole la verità e informandola dell'identità di sua moglie. A quel punto, la capocommessa è apparsa preoccupata e timorosa di potere subire ritorsioni da parte di Veronica.

Gloria pensa che Veronica possa denunciarla per vendetta

Colombo e Moreau hanno avuto una discussione sul da farsi. Infatti, se da un lato Ezio si è sentito alle strette con Veronica e ha manifestato alla sua ex il desiderio di essere sincero con la propria fidanzata attuale, dall'altro Gloria ha paura.

A tal proposito, la capocommessa si preoccupa nei confronti di Stefania, immaginando che se scoprisse la verità sarebbe un duro colpo per lei, apprendendo di avere vissuto per anni nella menzogna.

In un secondo momento, Moreau ha avuto timore pure per sé stessa, ipotizzando che Veronica potrebbe vendicarsi nei suoi confronti e denunciarla.

Il Paradiso delle signore: per gelosia e vendetta, Veronica potrebbe denunciare Gloria

In passato Gloria, quando era sposata con Ezio, era un'ostetrica e una notte ha preso una decisione che le aveva cambiato la vita.

Infatti, aveva bussato alla porta di casa sua una signora che doveva partorire ed essendo in pericolo la vita della donna, Moreau aveva scelto di salvare la partoriente e non il figlio. Il padre del bambino non sopravvissuto al parto aveva denunciato Gloria che, per non creare problemi a suo marito e non creare scandalo, aveva preferito abbandonare il tetto coniugale e scappare. La capocommessa, pertanto, ha paura che Veronica, ferita dal segreto che le ha tenuto nascosto Ezio, possa denunciarla e farle perdere Stefania per sempre.

Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Colombo effettivamente dirà la verità alla sua fidanzata e se Zanatta si vendicherà con Moreau.