Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le conseguenze legate alla morte di Achille Ravasi (Roberto Alpi) sono tutte da definire nella soap opera, difatti l'inchiesta è ancora nel vivo e nessuno è stato reputato al momento responsabile. Gli indizi, però, sembrano ricadere tutti sulla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), la quale avrebbe potuto uccidere il padre di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) durante la loro luna di miele a New York e, successivamente, aver chiesto al commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) di aiutarla a insabbiare tutto.

Le trame della fiction daily italiana creata da Giannandrea Pecorelli per la puntata del 24 gennaio anticipano che Adelaide rilascerà una deposizione di fronte al magistrato per il caso Ravasi. Qualora la contessa, nel corso dell'interrogatorio, dovesse mentire potrebbe essere arrestata per aver dichiarato falsa testimonianza in procura.

Fiorenza è entrata nella camera di Flora è ha rubato la lettera scritta da Umberto

Nel corso dell'episodio n° 110 de Il Paradiso delle Signore 6, andato in onda il 18 febbraio, Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) ha chiesto a Dante Romagnoli (Luca Bastianello) se ha visto Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena), in quanto quest'ultima verrebbe usata come passepartout per accedere a Villa Guarnieri.

Fiorenza, quindi, ha fatto il doppio gioco con Ludovica dicendole che le è venuto in mente dove si trova la cartellina della contessa Adelaide, offrendosi disponibile ad accompagnarla a Villa Guarnieri.

Giunte a casa del commendatore Umberto, Fiorenza ha suggerito a Italo di accompagnare Ludovica nello studio di Guarnieri senior.

Quando i due si saranno allontanati, Gramini è andata subito in camera di Flora riuscendo, poco dopo, a trovare la lettera che stava cercando.

All'interno della missiva scritta da Umberto per Flora e rubata da Fiorenza c'è questa frase: "Adelaide e io siamo i responsabili della morte di Achille". Dante, dopo aver letto ciò, si è fregato le mani, in quanto avrà un ottimo metodo per ricattare il commendatore.

Adelaide potrebbe essere arrestata per aver dichiarato il falso in procura

Il presunto aiuto del commendatore Umberto prima e successivamente della stilista Flora, la quale pur essendo a conoscenza dell'implicazione della contessa nella morte del padre ha tenuto la bocca chiusa, hanno premesso sinora ad Adelaide di farla franca.

La deposizione che rilascerà Di Sant'Erasmo di fronte al magistrato nell'episodio del 24 febbraio, però, potrebbe far crollare il castello di sabbia che si è costruita la donna sino a questo momento. La probabile falsa testimonianza che ascolterà il magistrato in procura dalla contessa Adelaide, infine, potrebbe costargli l'arresto.