L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 prosegue nel palinsesto della rete ammiraglia Rai. La soap opera con protagonisti Vanessa Gravina, Massimo Poggio e Roberto Farnesi si avvia verso l'atteso finale di questa sesta stagione che promette grandi colpi di scena.

Occhi puntati sulle vicende di Stefania che, nei prossimi episodi, si ritroverà a fare una scoperta amara, tale da portarla a compiere un gesto molto forte. Intanto, Ezio e la sua ex Gloria si ritrovano sempre più vicini e questo potrebbe essere il segnale di un chiaro ritorno di fiamma.

Stefania scopre la verità sulla mamma nelle nuove puntate de Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Stefania si renderà conto che c'è qualcosa che non quadra nel rapporto tra Gloria ed Ezio.

La ragazza, quindi, essendo molto scaltra, deciderà di osservare a distanza la situazione per cercare di capire cosa sta succedendo.

Ebbene, a far chiarezza sarà una lettera scritta da Gloria e che finirà nelle mani di Stefania. Una missiva in cui l'ex di Ezio farà finalmente chiarezza su quale sia la verità sul conto di Stefania.

Sarà in questo modo che la venere scoprirà che la sua vera mamma è Gloria. Un durissimo colpo per la ragazza, la quale fino a questo momento ha sempre creduto che la donna che l'ha messa al mondo fosse morta da diversi anni.

Stefania è sconvolta e scompare nel nulla

Stefania si sentirà tradita, ingannata e privata del bene più grande e della persona più importante che poteva avere nella vita.

Per questo motivo, la reazione della donna non sarà delle migliori e, dopo aver rifiutato ogni tipo di confronto con la sua vera mamma, prenderà una decisione a dir poco drastica.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, Stefania deciderà di sparire e di far perdere le sue tracce ai familiari, portandoli così a vivere dei momenti di grande angoscia.

Ezio potrebbe tornare con Gloria nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Insomma un finale che si preannuncia carico di colpi di scena e di adrenalina, il quale potrebbe far riavvicinare ancora di più la coppia composta da Ezio e Gloria.

Proprio questa fuga di Stefania nel finale de Il Paradiso delle signore 6, potrebbe spingere i due ex ad essere di nuovo in sintonia, magari proprio per mettersi sulle tracce della loro amata figlia sparita nel nulla.

Tale situazione potrebbe far sentire particolarmente in colpa Gloria, dato che con quella lettera ha scombussolato per sempre la vita di sua figlia, venuta a conoscenza di una amara verità che la riguardava, in un modo non proprio consono.

Veronica potrebbe dover rinunciare per sempre ad Ezio Colombo ne Il Paradiso 6

Come si evolverà questa situazione? Ezio potrebbe per davvero chiudere la sua love story con Veronica per cercare di rimettere in piedi il suo matrimonio con Gloria e sperare così di ricostruire di nuovo il loro nido familiare assieme a Stefania.

In tal caso, sarebbe un durissimo colpo per Veronica che, in queste nuove puntate de Il Paradiso 6, ha cercato in tutti i modi di riconquistare la fiducia del suo promesso sposo, continuando a sperare in quel matrimonio che è stato rimandato proprio da Colombo per cercare di fare prima un po' di chiarezza nella sua vita.