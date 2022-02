Il Paradiso delle Signore 6 continua a riservare grandi colpi di scena e clamorose sorprese ci saranno anche nel finale di questa stagione di grande successo che continua ad appassionare il pubblico e gli spettatori Rai.

Occhi puntati sulle vicende di Vittorio Conti che dovrà fronteggiare il nemico Dante Romagnoli, ma potrebbe doversi trovare a fronteggiare anche il ritorno di sua moglie Marta Guarnieri, assente da un bel po' di tempo.

Vittorio deve fronteggiare il nemico Dante nel finale de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, il finale de Il Paradiso delle signore 6 si preannuncia particolarmente denso di colpi di scena per Vittorio Conti che in questi nuovi episodi previsti su Rai 1 fino al 29 aprile 2022 (giorno in cui andrà in onda l'ultima puntata della stagione) si ritroverà a dover fare i conti con il nemico Dante Romagnoli.

Quest'ultimo, infatti, si rivelerà particolarmente spietato e disposto a tutto pur di arrivare ai suoi obiettivi, mettendo con le spalle al muro sia Umberto che Vittorio Conti.

In attesa di scoprire chi riuscirà ad avere la meglio in questa "guerra" tra Conti e Romagnoli, nel gran finale della sesta stagione potrebbe esserci anche il ritorno in scena di uno dei volti più amati e quotati di questa soap opera.

Trattasi di Marta Guarnieri, interpretata dall'attrice Gloria Radulescu che veste i panni della moglie di Vittorio Conti.

Marta potrebbe ritornare nel finale de Il Paradiso 6

La sua uscita di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 6 aveva fatto molto discutere i fan, delusi dal fatto che gli sceneggiatori avessero messo la parola fine a questa storia d'amore che aveva fatto sognare gli spettatori e affezionati della soap opera in onda su Rai 1.

Ebbene, in queste ultime puntate della sesta serie, potrebbe esserci il clamoroso ritorno in scena di Marta Guarnieri, magari proprio per cercare di fronteggiare questa guerra tra Vittorio e Dante che, tuttavia, vede coinvolto anche suo padre Umberto Guarnieri.

Tuttavia, l'assenza prolungata di Marta che da più di un anno ormai vive stabilmente in America, potrebbe essere fioriera anche di clamorose novità.

Marta potrebbe svelare di avere un nuovo amore nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Non si esclude, infatti, che nel finale de Il Paradiso delle signore 6, Marta possa tornare e svelare ai suoi cari di avere un altro uomo.

Del resto, per tutto questo tempo, sembra difficile pensare che Marta sia rimasta sempre sola dato che aveva messo in chiaro la sua intenzione di chiudere il matrimonio con Vittorio Conti e quindi di voltare pagina in maniera definitiva.

E così, in questo finale della sesta stagione, Vittorio potrebbe ritrovarsi a dover fare anche questa amara scoperta, la quale potrebbe segnare per sempre la fine della sua relazione con la giovane Guarnieri.