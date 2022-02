Il Paradiso delle Signore 6 prosegue con successo la messa in onda su Rai 1 e intanto si avvicina il gran finale della sesta stagione.

Al centro dell'attenzione ci saranno ancora le vicende di Dante Romagnoli, che sarà alle prese con una vendetta che intende portare avanti nei confronti di Vittorio e Umberto.

A tal proposito è stato proprio l'attore che veste i panni di Dante a svelare un retroscena su quello che potrebbe accadere, rivelando che il suo personaggio si rivelerà a dir poco spietato.

Dante gioca sporco alle spalle di Vittorio e Umberto ne Il Paradiso 6

Nel dettaglio Dante, nel finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, porterà avanti la sua vendetta nei confronti di Umberto e Vittorio.

In un primo momento, attraverso uno sporco ricatto, riuscirà a fare in modo che Umberto gli ceda le quote del magazzino, così Romagnoli si ritroverà a gestirlo insieme a Vittorio Conti.

La reazione dell'ormai ex marito di Marta Guarnieri, però, non sarà delle migliori: capendo che ormai è stretto nella morsa di Dante, cercherà di fare il possibile per evitare di finire completamente nel mirino dell'uomo.

Dante Romagnoli si rivelerà 'spietato' nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Insomma Vittorio non avrà intenzione di cedere così facilmente al "potere" di Dante, ma quest'ultimo potrebbe non arrendersi e portare avanti la sua battaglia, fino a quando non riuscirà ad avere la meglio.

A svelare dei retroscena sul gran finale de Il Paradiso delle signore 6 è stato proprio l'attore di Dante Romagnoli, Luca Bastianello, che parlando delle prossime puntate della soap opera ha svelato che lui stesso è rimasto spiazzato nel girare le scene.

"Non pensavo che il mio personaggio potesse agire in un modo così spietato, inesorabile, con una punta di malvagità", ha svelato l'attore.

Vittorio potrebbe essere vittima di Dante ne Il Paradiso 6

Insomma il finale della soap opera, che saluterà il pubblico il prossimo 29 aprile, si preannuncia a dir poco scoppiettante e Dante potrebbe mettere a segno un colpo di scena clamoroso.

Cosa succederà a questo punto e quali saranno i risvolti di questa situazione? Non si esclude che, per portare avanti la sua "mission", Dante possa essere disposto a tutto, al punto da mettere a rischio anche la vita stessa di Vittorio Conti, che considera il nemico "numero uno".

Vittorio si ritroverà vittima di questa crudeltà e della malvagità di Dante Romagnoli? La risposta nel corso delle prossime settimane di messa in onda de Il Paradiso delle signore 6.

Intanto le riprese della soap opera sono terminate già da un po' di settimane. A comunicarlo sui social sono stati i protagonisti della soap opera tra cui Roberto Farnesi ed Emanuel Caserio, che avevano pubblicato dei post in cui confermavano la fine dell'impegno per questa stagione.

Da settembre al via la settima stagione de Il Paradiso delle signore su Rai 1

Tuttavia i fan de Il Paradiso delle signore possono stare tranquilli, perché la Rai non ha alcuna intenzione di rinunciare a questo prodotto televisivo.

La settima stagione della soap opera, infatti, è stata già confermata per la prossima stagione televisiva. Questa estate, quindi, gli attori torneranno di nuovo sul set romano per girare le nuove puntate che andranno in onda a partire dal mese di settembre.

Al momento, però, non trapelano indiscrezioni e retroscena su quelle che saranno le novità del settimo capitolo della soap.