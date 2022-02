L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 continua ad appassionare il vasto pubblico della rete ammiraglia. Questa sesta stagione della fortunata soap con Roberto Farnesi si avvia verso il gran finale con colpi di scena che non tarderanno ad arrivare e che si preannunciano scoppiettanti.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Umberto che, dopo la notte di passione con Flora, potrebbe ritrovarsi a dover fare i conti con una sorpresa del tutto inaspettata. Spazio poi alle vicende di Vittorio che, nel finale della soap, potrebbe anche ritrovarsi ad avere a che fare con sua moglie Marta.

Umberto chiude con Flora, ma potrebbe fare un'amara scoperta nel finale de Il Paradiso 6

Nel dettaglio, il finale de Il Paradiso delle signore 6 si preannuncia particolarmente intenso e scoppiettante per i numerosi fan e spettatori della serie.

Occhi puntati sulle vicende di Umberto: dopo la notte di passione con Flora, il commendatore metterà in chiaro le cose con la stilista, facendole presente che non ha alcuna intenzione di andare oltre e quindi di costruire qualcosa di serio con lei.

Umberto, complice il ritorno in scena della contessa Adelaide, non ha alcuna intenzione di "tradirla" e di dare spazio a Flora nella sua vita.

Tuttavia, non si esclude che quella notte di passione possa stravolgere per sempre i piani di Umberto Guarnieri.

Nel finale de Il Paradiso delle signore 6, infatti, il commendatore potrebbe scoprire da Flora che presto diventerà padre di un bambino.

Flora potrebbe essere incinta del commendatore Umberto

Il sospetto, quindi, è che da quella notte di grande intimità la stilista possa restare incinta e scoprirlo a ridosso del gran finale di questa sesta stagione, così da portare avanti tale gravidanza anche nella settima stagione della soap.

In tal caso, sarebbe un vero e proprio choc per la contessa Adelaide, dato che dovrebbe fare i conti con questo clamoroso tradimento da parte del suo fidato Umberto, per di più con la figlia del suo ormai defunto marito.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché nel finale di questa seguitissima stagione, potrebbero esserci delle sorprese in arrivo anche per Vittorio Conti.

Marta potrebbe ritornare nel finale de Il Paradiso 6

Il proprietario del Paradiso si ritroverà a fare i conti con la "minaccia" chiamata Dante Romagnoli, dato che quest'ultimo intende prendere in mano le redini del magazzino.

Tuttavia, Vittorio potrebbe avere anche un piccolo momento di gioia. Non si esclude, infatti, che sua moglie Marta Guarnieri possa ritornare a Milano, proprio per cercare di far fronte a questa "guerra" che vede protagonisti Vittorio, Dante e suo papà Umberto.

Un ritorno che, nel caso in cui dovesse concretizzarsi, non passerebbe inosservato e che potrebbe far sperare in un ritorno di fiamma tra i coniugi Vittorio e Marta.