Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Il ritorno di Dante Romagnoli (Luca Bastianello) a Milano ha avuto un effetto deleterio per gli affari del grande magazzino, in quanto l'uomo ha come obiettivo sottrarre la boutique al commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Un eventuale ritorno di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), però, potrebbe riaccendere il triangolo amoroso con Dante e Vittorio, scombinando anche alcuni equilibri professionali che al momento protendono per Romagnoli.

A caldeggiare una riconciliazione tra la figlia e Conti, inoltre, potrebbe essere Umberto.

Le parentesi amorose di Vittorio

La quinta stagione della soap opera creata da Giannandrea Pecorelli ha avuto come argomenti cardine la rottura amorosa tra Vittorio e Marta. Se da un lato Guarnieri junior si era lasciata andare a un flirt con Dante, dall'altro lato Vittorio si era concesso dei momenti di passione con la cognata Beatrice Conti (Caterina Bertone).

Nella stagione attuale, la sesta de Il Paradiso delle Signore, Marta è ancora in America ma potrebbe tornare nel capoluogo lombardo principalmente per aiutare il marito a risollevare le sorti dell'atelier. Vittorio, invece, ha avuto una liaison con Tina Amato (Neva Leoni) che pare avere i giorni contati per il ritorno di Sandro Recalcati (Luca Capuano) a Milano, col discografico che è intenzionato a riconquistare la cantante.

Possibile triangolo amoroso tra Dante, Vittorio e Marta

Uno scenario amoroso simile a quello della scorsa stagione potrebbe, quindi, ripresentarsi anche nelle prossime puntate. Stavolta, però, Dante pare poter giocare a carte scoperte, mettendo sul piatto la sua smania di vendetta nei riguardi di Conti, mentre Marta tornerebbe con l'obiettivo primario di aiutare il marito con le beghe professionali derivanti dal contratto firmato con gli americani.

La nuova possibile vicinanza, complice la collaborazione per risolvere i problemi del Paradiso, tra la bella Guarnieri e il marito potrebbe far sì che la fiammella del sentimento si riaccenda nuovamente. D'altro canto, Dante non ha mai dimenticato la fugace storia con Marta e non avrebbe mai voluto perderla, quindi c'è da scommettere che Romagnoli possa dare filo da torcere a Vittorio anche sul fronte sentimentale.

Il padre di Marta, infine, potrebbe protendere decisamente per una riconciliazione della figlia con Vittorio. Dante, difatti, sta tentando di soffiare da sotto il naso l'atelier al commendatore Umberto quando quest'ultimo aveva convinto Conti a dare un'altra chance professionale al suo rivale, quindi Guarnieri difficilmente caldeggerebbe una relazione tra sua figlia Marta e Romagnoli.