Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e al centro delle dinamiche e delle trame di queste puntate continua a esserci il giovane Dante Romagnoli. Dopo aver portato via la moglie a Vittorio Conti, mettendo in crisi il suo matrimonio con Marta, ecco che in questa sesta stagione Dante sta provando a mettere in difficoltà il suo rivale anche dal punto di vista lavorativo. Ma, con l'avvicinarsi del gran finale di questa sesta stagione, ecco che potrebbero esserci dei colpi di scena del tutto inaspettati, così come ha svelato l'attore che veste i panni del perfido Romagnoli.

Dante al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, Dante Romagnoli continua a essere la super-star di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore in onda su Rai 1. Al centro delle dinamiche in primis perché sta cercando in tutti i modi di mettere in difficoltà Vittorio e Umberto: il suo scopo, infatti, è quello di riuscire ad arrivare alla gestione del grande magazzino.

E, nelle nuove puntate che presto andranno in onda in tv, Dante riuscirà a fare in modo che Umberto ceda le sue quote del negozio, in cambio della fatidica lettera dove svela tutta la verità sulla morte di Achille.

Dante contro Vittorio Conti, ma cresce il feeling con Beatrice

Tuttavia, in questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Dante è protagonista anche di un avvicinamento sospetto a Beatrice, la cognata di Vittorio.

I due, trovandosi a condividere molto tempo insieme per questioni lavorative, si sono ritrovati affiatati più che mai e, in vista del gran finale, non si esclude che possa sbocciare definitivamente l'amore, anche se Vittorio non resterà a guardare così facilmente.

E, a tal proposito, è stato proprio l'attore che veste i panni di Dante Romagnoli a svelare dei retroscena su quello che accadrà nel corso delle prossime puntate della soap opera, lasciando intendere che ci saranno dei risvolti del tutto inaspettati.

Il retroscena su Dante Romagnoli nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Dante, dopo la ferita che gli ha inflitto Marta Guarnieri, dimostrerà di essere sempre più competitivo e a tratti spietato nei confronti di Vittorio, che considera a tutti gli effetti un suo nemico.

"Ma accadrà qualcosa di sorprendente in campo sentimentale, che lo porterà ad una trasformazione", ha svelato l'attore di Dante svelando così questo retroscena sulle trame future.

Insomma l'amore potrebbe avere delle conseguenze benefiche anche su un personaggio "cattivo" come quello del giovane Romagnoli e, a questo punto, non resta altro che attendere il gran finale de Il Paradiso delle signore 6 in tv.