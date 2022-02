Nell'episodio di Un posto al sole di venerdì 25 febbraio, hanno fatto la loro comparsa le gemelle Cirillo, questa volta interpretate dall'attrice Gina Amarante.

Il ritorno di questi due personaggi ha fatto molto discutere a causa del recasting della protagonista, ma c'è dell'altro. In questi giorni è stata infatti riaperta una vecchia discussione che sembrava ormai accantonata da anni. I fan di Upas, di lunga data, ricorderanno bene le polemiche legate alla paternità di Jimmy.

Ai tempi si discusse a lungo su tale tema ed erano in molti a sostenere che Niko non fosse il padre del bambino di Micaela.

In ogni caso la risposta non tardò ad arrivare, confermando che le cose invece stavano proprio così. Tale soluzione però non convinse molto, soprattutto per il modo in sui venne raccontata agli spettatori, ma le polemiche con il tempo si affievolirono fino a sparire. Con il ritorno delle sorelle Cirillo, la questione però è tornata a galla ed è giusto analizzare quel caso, per capire cosa è successo e perché tale dubbio persiste ancora oggi, dopo così tanti anni.

Un posto al sole: Jimmy è davvero il figlio di Niko? Manca il test di paternità

Jimmy (Gennaro De Simone) è figlio di Niko (Luca Turco) perché ciò fu rivelato dalla stessa Micaela (ndr, ai tempi interpretata da Cristiana Dell'Anna), in uno slancio di sincerità.

La ragazza, ai tempi, non voleva parlare di Jimmy ma Serena (Miriam Candurro), decisa ad andare fino in fondo a questa vicenda, iniziò ad indagare. La gemella, vedendosi sotto pressione, si convinse a parlare e rivelò che Niko era il padre del bambino. Tutti furono contenti, ed il piccolo andò a vivere con suo padre alla Terrazza, tranne i fan che rimasero delusi da tale scelta.

Gli sceneggiatori confermarono questa versione e decisero di non girare una scena in cui veniva rivelato il test del Dna. Per mesi i fan continuarono ad invocare un test di paternità che però non è mai arrivato. Col tempo nessuno ne ha più parlato, c'è stato il recasting del piccolo Jimmy e, ad oggi, tutti hanno nei fatti accettato la versione ufficiale.

Chi è il padre di Jimmy? Dall'ipotesi Tommaso a quella di Fritz

I dubbi, che ancora oggi hanno i fan, furono sollevati da una dichiarazione di Micaela che affermò che il bambino poteva essere di Tommaso. Tale tesi fu poi confutata dalla stessa gemella, ma ai fan, considerate le ripetute bugie del personaggio, non è mai bastata la sua confessione, In seguito, quando venne presentato il nuovo compagno della gemella Fritz, molti indicarono lui come vero padre di Jimmy.

Ma dove sta la verità? È giusto chiarire che se gli sceneggiatori hanno deciso così, Jimmy è figlio di Niko e su questo non c'è da discutere. Va però sottolineato che il caso fu aperto dagli stessi autori con la loro narrazione e il fatto che non esista un test di paternità ha lasciato sempre aperta la questione.

Upas: il segreto che potrebbe nascondere Micaela

Nelle prossime puntate verrà svelato che Micaela Cirillo nasconde un segreto. Ad oggi, non è stato rivelato di cosa si tratti, ma è bastata tale affermazione per riaprire vecchie ipotesi.

Molti fan pensano che la gemella possa rivelare finalmente la verità su suo figlio. Non resta che aspettare i prossimi giorni per capire se verrà messa, una volte per tutte, la parola fine alla questione della paternità di Jimmy o se davvero verranno sollevati nuovi dubbi.