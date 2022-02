Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Nel corso della quinta stagione della soap opera italiana, ideata da Giannandrea Pecorelli, Dante Romagnoli (Luca Bastianello) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) hanno avuto un fugace flirt e ciò, assieme a una parentesi passionale tra Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e la cognata Beatrice (Caterina Bertone), ha fatto sì che naufragasse il matrimonio tra il proprietario dell'atelier e la figlia del commendatore Umberto (Roberto Farnesi).

Marito e moglie, quindi, si erano separati con Marta che tornò negli Stati Uniti e Vittorio che rimase a Milano a occuparsi del grande magazzino. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 per il 2022 lasciano presagire che la bella Guarnieri potrebbe tornare nel capoluogo lombardo per aiutare il marito a risollevare le sorti della boutique e, nel mentre, tra Conti e Beatrice potrebbe riaccendersi la fiammella della passione. Chissà che questi due ingredienti messi assieme non facciano nascere un nuovo e coinvolgente triangolo amoroso tra Marta, Beatrice e Vittorio.

Dante si avvicina a Beatrice e Vittorio potrebbe essere geloso della loro complicità

Il legame tra Vittorio e Beatrice è sempre andato ben oltre la semplice parentela che li lega, difatti tra i due c'è anche stato qualche momento di passione nella scorsa stagione della fiction daily nostrana.

Nelle puntate della stagione in essere, la sesta, Conti e la cognata sembrano aver archiviato tali parentesi amorose ma il corteggiamento di Dante nei riguardi di Beatrice potrebbe stravolgere le carte in tal senso.

Romagnoli, dopo essersi intromesso nel matrimonio tra Vittorio e Marta, sta tentando in ogni modo di far breccia nel cuore della bella contabile, la quale dapprima si è lanciata in qualche confidenza durante la stipula del contratto con gli americani e, successivamente, pare stia cedendo pian piano alle lusinghe dell'uomo.

Vittorio, come si evince dagli spoiler della soap opera dal 21 al 25 febbraio, non reagirà affatto bene alla complicità tra i due, forse per gelosia nei riguardi della cognata.

Marta potrebbe tornare a Milano e riavvicinarsi al marito

La probabile gelosia di Vittorio in merito al feeling tra Dante e Beatrice, però, potrebbe lasciar spazio a un papabile sentimento rinnovato per la moglie Marta, la quale dovrebbe tornare a Milano proprio per aiutare Conti a risollevare le sorti della boutique.

Con Romagnoli impegnato a corteggiare la contabile, quindi, Vittorio potrebbe riscoprire il sentimento nei confronti della figlia del commendatore. Ciò non toglie che Beatrice, a sua volta, potrebbe non gradire un riavvicinamento dei coniugi e riavvicinarsi prepotentemente al cognato, dando luogo a un avvincente triangolo amoroso.