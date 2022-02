Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nei recenti episodi della fiction andati in onda sul piccolo schermo, Gemma ha scritto una lettera minatoria anonima a Gloria. La Venere ha saputo la vera identità della capo commessa del negozio e l'ha spaventata, indirizzandole una missiva contenente un articolo che parlava del reato commesso anni prima. A quel punto, Moreau ha iniziato a pensare di volere rivelare a Stefania chi fosse, non riuscendo più a sostenere il peso delle bugie. Pertanto, Gloria ha informato Ezio del suo desiderio di dire alla figlia la verità.

Prossimamente, pertanto, la giovane Colombo potrebbe scoprire che sua madre è viva.

Il paradiso delle signore: la lettera di Gemma ha sconvolto Gloria, che vuole dire a Stefania la verità

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse in televisione, Gemma ha ascoltato una conversazione fra sua mamma e la capo commessa. Origliando Veronica e Gloria, la giovane Zanatta ha scoperto che la responsabile è la ex moglie di Ezio ed è la madre di Stefania. A quel punto, sconvolta per la possibilità che la storia d'amore fra Colombo e Veronica potesse essere in pericolo, Gemma ha scritto una lettera minatoria a Gloria, facendole capire, di essere al corrente del suo passato. La missiva anonima ha sconvolto a tal punto Moreau che ha perso il controllo, confidando ad Ezio di volere dire la verità a Stefania.

Il Paradiso delle signore: Ezio convince Gloria a non dire la verità a Stefania

Gloria è apparsa spaventata dopo avere ricevuto la lettera e sapere che qualcuno a lei sconosciuto conosca il reato per il quale era stata accusata e costretta a lasciare l'Italia l'ha turbata. La capo commessa de Il Paradiso delle signore ha espresso i suoi timori al suo ex marito e, insieme, hanno iniziato ad ipotizzare chi potesse avere spedito la missiva.

Non venendo a capo della situazione, Moreau ha avuto sospetti su Veronica, mentre Ezio ha puntato il dito contro Armando, essendo due persone al corrente dei trascorsi della donna. Realizzando poi che le persone fidate non potrebbero averli traditi, gli ex coniugi hanno pensato di contattare Ernesta, ma non hanno trovato un colpevole.

A quel punto, pressata dalle menzogne in cui è stata costretta a vivere, Gloria ha detto al marito che era giunto il momento di rivelare a Stefania la verità. Ezio, però, ha convinto la capo commessa a non farlo.

Il Paradiso delle signore: Gloria confida ad Armando di volere dire a Stefania che è sua madre

Dopo avere avuto un confronto con il suo ex marito, Gloria si è confidata con Armando. La capo commessa ha rivelato al magazziniere di essere turbata per quanto stava accadendo nella sua vita e di volere dire a Stefania tutta la verità. Ferraris ha confortato la sua amica, dicendole che prima o poi sarebbe riuscita a ricoprire il ruolo di mamma. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Gloria riuscirà a mantenere il segreto o se deciderà di rivelare la verità a sua figlia.