Le puntate de Il Paradiso delle signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nell'episodio andato in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di venerdì 11 febbraio, Ezio ha avuto un avvicinamento con Gloria e l’ha informata che, ormai, anche Veronica ha capito che il loro legame non si è spezzato. La capo commessa è rimasta turbata per le parole del suo ex marito, che le ha detto parole importanti, facendole capire di provare ancora un sentimento per lei.

Il Paradiso delle signore: Veronica ha capito che Ezio non ha dimenticato Gloria

La puntata de Il Paradiso delle Signore trasmessa in televisione l’11 febbraio è stata ricca di colpi di scena ed ha avuto un finale emozionante. Infatti, Ezio e Gloria hanno avuto un avvicinamento. In particolar modo, è stato il signor Colombo a lasciarsi trasportare dalle emozioni e a non riuscire a trattenersi di fronte alla sua ex moglie. Nell’episodio della fiction di Rai 1, Veronica voleva confessare alla capo commessa di avere scritto lei la lettera minatoria ed Ezio l’aveva scoperta. A quel punto, deluso per le menzogne che gli aveva raccontato la compagna, il papà di Stefania ha incontrato Gloria e le ha fatto capire di non averla dimenticata.

Il Paradiso delle signore: Gloria è turbata per le parole e i sentimenti di Ezio

Ezio, durante l’incontro con Gloria, ha fatto capire di provare ancora dei sentimenti per la sua ex moglie. Infatti, parlando delle paure di Veronica, il papà di Stefania potrebbe essersi esposto, rivelando di non essere mai riuscito a dimenticare la capo commessa de Il Paradiso delle signore.

A tal proposito, il signor Colombo ha affermato: "Lei lo sente che noi…" In quel momento, Gloria è rimasta turbata sentendo il suo ex marito parlare di un 'noi' e lo ha interrotto, dicendogli: "Non dire cose di cui potresti pentirti".

Il Paradiso delle signore: il rapporto fra Veronica ed Ezio potrebbe terminare a causa di Gloria

La responsabile delle Veneri ha ricordato ad Ezio che stavano parlando di Veronica, non del loro rapporto, chiudendo la conversazione, affermando: "Non esiste nessun noi". A quel punto, Colombo si è avvicinato alla sua ex moglie, quasi per baciarla, ma la capo commessa è andata via. Nell’episodio dell’11 febbraio, il direttore commerciale della Palmieri ha parlato al plurale, riferendosi a lui e a Gloria, rivelando i suoi sentimenti per la mamma di sua figlia. Pertanto, Ezio non è riuscito a dimenticare la mamma di sua figlia, nonostante siano passati tanti anni. Cosa deciderà di fare Colombo? Veronica verrà lasciata a causa dei sentimenti che il suo fidanzato prova per Gloria? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se per i genitori di Stefania ci sarà il lieto fine.