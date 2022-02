La seconda stagione di Doc – Nelle tue mani sta appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella serata di giovedì 10 febbraio sono andati in onda il settimo e l’ottavo episodio della fiction con protagonista Andrea Fanti. Nel corso dell’ottavo episodio è stato svelato il mistero riguardo al decesso di Lorenzo. A tal proposito, Carolina aveva dato la bombola di ossigeno alla vicina di letto di Lazzarini, dopo che il medico le aveva imposto di cedere alla signora la sua bombola. Purtroppo, il medico è deceduto e la figlia di Andrea non si è data pace per l’accaduto.

A quel punto, Fanti ha informato i colleghi di avere trovato lui Lazzarini morto nel letto dell’ospedale. Nelle prossime puntate, Andrea potrebbe rivelare al team del Policlinico Ambrosiano come sarebbero andate realmente le cose.

Doc – Nelle tue mani: la figlia di Andrea asseconda Lorenzo e Lazzarini muore

Nell’ottava puntata di Doc – Nelle tue mani 2, i telespettatori sono stati messi al corrente di cosa è accaduto a Lorenzo. Infatti, nella sera del 10 febbraio è stata ripercorsa la situazione frenetica a cui sono stati sottoposti i medici dell’ospedale milanese durante la pandemia. Il fidanzato di Giulia era stato ricoverato nel reparto Covid del Policlinico Ambrosiano e Carolina era in turno, quando la vicina di letto del suo collega aveva avuto una crisi respiratoria.

A quel punto, Lazzarini aveva chiesto alla figlia di Andrea di cedere la sua bombola di ossigeno alla paziente, ma la giovane Fanti non voleva. Dopo l’insistenza di Lorenzo, Carolina aveva dato la bombola alla donna. Purtroppo, però, il dottore non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo.

Doc – Nelle tue mani: Lorenzo Lazzarini muore e la figlia di Andrea è la prima ad accorgersene

Rientrata nella stanza di Lorenzo, Carolina si è accorta che Lazzarini non ce l’aveva fatta ed era rimasta impietrita, rendendosi conto che il medico era morto. A quel punto, Andrea si è accorto che qualcosa non andava ed è entrato in stanza e ha constatato il decesso di Lazzarini.

Per proteggere sua figlia da domande scomode, il dottor Fanti ha preferito raccontare ai colleghi di avere trovato lui per primo il corpo di Lorenzo esanime nel letto. Il giallo sulla morte di Lorenzo Lazzarini, inoltre, non è ancora terminato. Infatti, Damiano è riuscito a fotografare il certificato in cui Elisa aveva attestato che, all’inizio della pandemia, Lazzarini aveva la febbre e, pertanto, i dottori del Policlinico Ambrosiano avrebbero potuto capire che il loro collega era il paziente zero.

Doc – Nelle tue mani: messo alle strette, Andrea potrebbe rivelare cosa è accaduto a Lorenzo

Nel frattempo, Cecilia aveva chiesto a Damiano di rivelarle ogni cosa strana che avesse notato riguardo ad Andrea Fanti e al suo team.

A questo punto, Cesconi racconterà di avere trovato a casa di Giulia il certificato di Lorenzo? Andrea, messo alle strette, potrebbe rivelare che per una negligenza non si sono accorti che Lazzarini era il primo paziente Covid? L’ex marito di Agnese rivelerà anche al team che è stata Carolina a trovare il fidanzato di Giulia per prima, rivelando tutti i dettagli? I medici del Policlinico Ambrosiano perdoneranno Fanti per la bugia raccontata? In una conversazione con sua figlia, Andrea aveva detto: "Quello che ti ha chiesto Lorenzo non si può spiegare". Non resta che attendere le prossime puntate di Doc - Nelle tue mani per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1.