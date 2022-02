Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15: 55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative agli episodi in onda sino al 25 febbraio svelano nuovi colpi di scena. Adelaide farà finalmente ritorno a Villa Guarnieri, dopo un lungo periodo di assenza. La donna, almeno per il momento, ignora che suo cognato abbia trascorso una notte di passione con Flora. Umberto, al contempo, nel rivederla, capirà quanto sia importante per lui la contessa. Pertanto chiederà alla giovane Ravasi di farsi da parte, e dimenticare quanto accaduto.

La ragazza accetta la decisione di Guarnieri, tuttavia per lei non sarà affatto semplice accantonare i sentimenti che nutre nei confronti del commendatore. Nel frattempo Adelaide si preparerà al meglio per affrontare un nuovo colloquio con il magistrato inquirente che si occupa del caso Ravasi. La deposizione della contessa avrà un esito positivo, e si potrebbe essere vicini all'archiviazione di questa brutta storia. Tuttavia lo zampino di Dante Romagnoli potrebbe complicare nuovamente le cose.

Il Paradiso, trame al 25/2: Adelaide torna a Milano

La contessa, almeno per il momento, ignora che il suo amato cognato abbia trascorso una notte in compagnia di Flora. Umberto, al contempo, sarà molto lieto di avere nuovamente la cognata a casa. Avendo compreso di essere innamorato solo di lei, deciderà di parlare chiaramente a Flora, esortandola a dimenticare ciò che è accaduto fra loro due.

La stilista, seppur a malincuore accetta la decisione di Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore, spoiler al 25 febbraio: la contessa incontra il magistrato

La donna dovrà ribadire dinanzi al pubblico ministero la sua posizione riguardo alla morte del suo ex marito. Il colloquio andrà piuttosto bene, e la contessa potrà, dopo mesi, tirare un respiro di sollievo. L'incubo della scomparsa di Ravasi sembrerebbe essere finito per la famiglia Guarnieri, ma le insidie di Dante potrebbero mettere a repentaglio la loro serenità.

Il Paradiso, episodi fino al 25/2: Dante ricatta Umberto

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso svelano che Dante avanzerà un ricatto ai danni di Umberto. Il giovane è in possesso della lettera in cui Guarnieri ammette di essere coinvolto nella morte di Achille. Pertanto si servirà della missiva per tenere sotto scacco il commendatore. Romagnoli chiederà, in cambio della restituzione del documento, che gli vengano cedute le quote di Umberto del grande magazzino.