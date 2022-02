Ci saranno diverse svolte chiave nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni raccontano che Gloria continuerà a essere molto preoccupata per la lettera che continua a tormentarla e della quale non si è ancora saputo nulla riguardo il colpevole. Gemma è l'unica che sa la verità e il peso delle sue azioni comincia a farsi sentire. Nei prossimi episodi, Veronica, ormai certa che sia stata sua figlia a compiere quel vile gesto, sarà intenzionata a prendersi la colpa ma Ezio la precederà, andando lui stesso all'appuntamento segreto chiesto a Gloria.

Ma le cose prenderanno una piega inaspettata molto presto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio e Veronica annullano le nozze

L'intenzione di Gemma era quella di far spaventare Gloria e tenerla ben lontana dalla loro famiglia, ma ha ottenuto l'effetto contrario. In realtà, non ha fatto altro che avvicinare Ezio a sua moglie. La situazione a casa Colombo peggiorerà inevitabilmente ed Ezio, dopo aver scoperto la folle idea di Veronica, si allontanerà da casa per qualche tempo, in modo da schiarirsi le idee. Colombo riterrà opportuno rinviare le nozze e a cancellare la data sarà a malincuore Veronica.

Attenzione però, perché non tutta la verità è venuta a galla. C'è infatti Stefania, che non è ancora al corrente del fatto che Gloria sia sua madre.

Il castello di bugie vacilla e sta per cadere definitivamente, tanto che la disperata Moreau potrebbe prendere una sofferta decisione che ha già sperimentato in passato.

Il Paradiso delle Signore su Rai 1, Gloria parte per non rovinare tutto? L'invito di Veronica

La puntata che farebbe supporre un colpo di scena da parte di Gloria è la numero 97.

Ezio ha ormai scoperto la faccenda della lettera anonima e dell'articolo che contiene. Crede - anzi, ne è convinto - che Gloria sappia chi gliela abbia mandata. E invece no, non ne sa assolutamente nulla ed è stupita dal fatto che proprio lui non glielo sveli.

Gloria fa arrabbiare Ezio, dicendogli che c'è solo una persona a conoscenza dei fatti oltre a zia Ernesta: dunque sta forse sospettando di lei?

La tensione è altissima e i due si dividono, prima che la situazione precipiti.

Le anticipazioni delle prossime puntate Il Paradiso delle Signore assicurano che ci sarà molto da vedere su questa complicata trama famigliare. E attenzione anche a una frase che ha pronunciato Veronica nella puntata che abbiamo analizzato, frase che invitava Gloria a lasciare campo libero a Stefania. Che cosa avrà voluto farle intendere?

Non escludiamo che Gloria, ripetendo lo stesso identico percorso sofferto di 15 anni fa, decida di lasciare Milano e tornare in Francia, così da non ostacolare l'apparente felicità della famiglia Colombo, nella quale ormai Stefania si sente accolta a pieno titolo come figlia.