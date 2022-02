Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 15.55 va in onda su Rai 1 Il Paradiso delle Signore, serie televisiva seguita da milioni di telespettatori.

Le prossime puntate saranno ricche di suspense e di colpi di scena: le anticipazioni rivelano che Salvatore chiederà in moglie Anna, mentre Romagnoli metterà sotto scacco Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore: Salvo compra una casa in cui andare a vivere con Anna

Secondo le anticipazioni della puntata di venerdì 11 febbraio, la proposta di Salvo per la compravendita della casa in cui coronare il suo sogno d’amore assieme ad Anna Imbriani, verrà accettata.

Tuttavia, quest’ultima non si sentirà tranquilla e inizierà a nutrire dei sensi di colpa: il suo fidanzato non conosce ancora la verità riguardo a sua figlia Irene, il cui padre non era Quinto, ma Massimo.

Salvatore, sempre più innamorato di Anna, nella puntata del 18 febbraio deciderà di farle vedere la loro futura casa e coglierà l’occasione per chiederle finalmente di sposarlo.

Dante Romagnoli sempre più determinato a sottrarre a Vittorio Il Paradiso delle Signore

Nonostante il fallimento dell’affare con gli americani, Dante continua comunque a volersi appropriare del grande magazzino Il Paradiso delle Signore a tutti i costi. Cova infatti un profondo rancore verso Vittorio Conti e vuole vendicarsi di quanto successo nella scorsa stagione.

Notando il periodo travagliato che il Commendator Guarnieri sta affrontando in seguito alla fuga di sua cognata Adelaide, la contessa di Sant’Erasmo, decide di architettare un piano assieme a sua cugina Fiorenza per mettere in difficoltà Umberto, anch’egli proprietario di alcune quote del Paradiso.

Gli spoiler rivelano però che Umberto non resterà con le mani in mano e anche lui cercherà un modo per carpire a Romagnoli delle informazioni e comprendere le sue reali intenzioni: convincerà Flora ad accettare l’invito a pranzo di Dante, nella speranza che lei riesca a scoprire qualcosa di più.

Tuttavia il suo piano gli si ritorcerà contro.

Flora e Umberto trascorrono la notte insieme

Nella puntata del 16 febbraio, Flora non riuscirà più a nascondere i suoi sentimenti per Umberto e ammetterà di sentirsi fortemente attratta da lui: i due trascorreranno insieme una notte di passione. Il mattino dopo però Flora si risveglierà da sola, poiché il Commendatore sarà impegnato nel tentativo di ritrovare Adelaide, di cui ancora non si hanno notizie.

La contessa era fuggita in fretta e furia per evitare di essere accusata dell'omicidio del suo defunto marito.

Flora si recherà al circolo e casualmente incontrerà lì Dante a cui rivelerà, senza volerlo, un’indiscrezione che potrebbe essere molto pericolosa. Si lascerà infatti sfuggire della lettera che tempo addietro Umberto le aveva scritto, chiarendole il suo coinvolgimento e quello della contessa nella prematura dipartita di Achille Ravasi, padre di Flora. Dante chiederà perciò aiuto alla cugina per impossessarsi della missiva; una volta ottenuta, potrà ricattare Umberto.

Nella puntata del 18 febbraio, Fiorenza riuscirà a intrufolarsi di nascosto in Villa Guarnieri e ad appropriarsi della lettera, custodita da Flora nella sua stanza, contenente la confessione del Commendatore.

Ciò che vi è scritto è potenzialmente pericoloso perché allude in maniera ambigua e non del tutto velata alla presunta colpevolezza di Umberto e Adelaide nell'omicidio di Ravasi. Dante potrà finalmente tenere sotto scacco il Commendatore Guarnieri, infatti si troverà in una posizione di netto vantaggio rispetto al suo avversario; Fiorenza otterrà invece la sua vendetta nei confronti della contessa Adelaide di Sant'Erasmo.