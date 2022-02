Nuove svolte nella soap Il Paradiso delle Signore in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15:55. Uno dei grandi protagonisti dei prossimi episodi sarà Vittorio, che non avrà un momento di pace. Conti ha intrecciato una relazione con Tina, ma non senza dubbi e sensi di colpa. A Milano c'è Sandro, deciso a riconquistare la moglie e con il cuore a pezzi. Recalcati si fida di Vittorio, addirittura gli chiede consigli su come far cambiare idea a Tina, che non vuole assolutamente tornare con lui. La situazione prenderà presto una piega inaspettata, quando Sandro scoprirà la relazione tra Conti e la moglie.

Intanto, Dante porta avanti il suo terribile piano per diventare il proprietario del Paradiso.

Tre donne per Vittorio nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore svelano che la vita sentimentale di Vittorio sarà piuttosto movimentata. Dopo aver fatto pace con Sandro, lo aiuterà a riconquistare Tina che, dal canto suo, si sentirà presa in giro da Conti.

A quanto pare, Tina non mollerà la presa e sarà decisa a far cambiare idea a Vittorio. Sulla sua strada troverà però due rivali agguerritissime, tra cui Marta. Ebbene sì, pare proprio che la bella Guarnieri abbia intenzione di riprendersi il marito.

Ci sarà poi una terza spasimante per l'affascinante Conti: si tratta di una donna ancora sconosciuta, come ha svelato Luca Capuano in una sua recente intervista.

Tuttavia, Marta potrebbe tornare a Milano anche per un altro grave motivo.

Dante Romagnoli getta la maschera

Dante è arrivato a Milano con un obiettivo chiaro: vendicarsi di Vittorio. Certo, nessuno poteva immaginare fino a che punto era disposto a spingersi.

Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1, Romagnoli getterà la maschera: il suo obiettivo è sottrarre il grande magazzino a Vittorio e Umberto, dopo che l'affare con gli americani è sfumato grazie alla preziosa intuizione di Guarnieri.

Marta salva Il Paradiso delle Signore? Vittorio nei guai

A questo punto, ecco che potrebbe tornare in scena Marta. A dare speranza ai fan della coppia Vittorio-Marta è stato proprio Luca Bastianello che, in una sua intervista a Gente, ha rivelato che Conti sarebbe finito in un triangolo amoroso composto dalla moglie, Tina e una terza donna.

Marta è molto affezionata al Paradiso delle Signore e, saputo dell'intenzione di Dante di sottrarlo a Vittorio, non starà di certo con le mani in mano. È quindi molto probabile che la giovane Guarnieri pensi a un modo per fermare Romagnoli - ancora bruciante di gelosia nei suoi confronti - e risollevare le sorti di Vittorio. E chissà che l'amore di un tempo non torni a far rivivere le mai dimenticate emozioni di una coppia che tanto si voleva bene.