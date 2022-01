Cambierà per sempre il destino de Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda a febbraio raccontano che Dante sarà completamente fuori controllo. L'affare con gli americani era solo un piccolo assaggio di quello che avrà intenzione di fare a Vittorio, ignaro del pericolo. Ebbene sì, perché Romagnoli è deciso a sottrarre il Paradiso a Conti e a Umberto, diventandone in proprietario. Se il suo piano andasse a buon fine, sarebbe un disastro. Come se non bastasse, Dante si intrometterà anche nella vita sentimentale del suo rivale, complicandogli non poco la vita.

Romagnoli sarà infatti deciso a riconquistare Marta e riprendersi così la sua personale e terribile rivincita. E, come si sa, la vendetta è un piatto che va servito freddo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni febbraio 2022: Dante vuole rovinare Vittorio

Da quando è tornato a Milano, Dante non ha fatto altro che mettere i bastoni tra le ruote al povero Vittorio, inconsapevole della sua pericolosità. Romagnoli ha illuso Beatrice, portandola abilmente dalla sua parte per far sì che stilasse il contratto con gli americani.

Peccato che in quel contratto ci sia una clausola molto sfavorevole per Il Paradiso delle Signore. Il perspicace Umberto se ne accorge giusto in tempo, mandando in fumo l'affare.

E in fumo va anche Dante, furioso per non essere riuscito a vendicarsi di Vittorio.

Attenzione alle prossime mosse di Dante: nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, sarà deciso a portare a termine il suo piano principe, ovvero sottrarre il grande magazzino a Vittorio e Umberto. Ma come riuscirebbe a farlo? Di certo gli serviranno degli alleati e non si esclude che possa chiedere aiuto alla fidata cugina Fiorenza.

Ma non è finita qui.

Vittorio tra Marta, Tina e un'altra donna

E continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Vittorio sarà al centro di un triangolo amoroso. A quanto pare ci sarà anche Marta che, insieme a Tina, metterà sotto pressione Conti. Dante, ancora bruciante per il due di picche che gli ha rifilato la giovane Guarnieri nella scorsa stagione, sarà deciso a prendere la sua rivincita.

Dante vorrà riconquistare Marta, mettendo al tappeto Vittorio anche sul fronte amoroso. Insomma, vedremo Romagnoli pronto a tutto pur di distruggere Conti. Chissà se riuscirà a impossessarsi del Paradiso, al quale Vittorio è legatissimo.

Quel che è certo è che Vittorio dovrà tenere gli occhi bene aperti, perché Dante non si fermerà davanti a niente e nessuno. E anche Umberto dovrà difendere il grande magazzino dalle mire di Romagnoli, che trama alle loro spalle pronto a colpire nel momento più opportuno.