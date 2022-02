Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore andato in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio, Marco ha raccontato a Stefania di avere scoperto che Gemma, nei giorni precedenti, è andata in emeroteca. La giovane Colombo potrebbe indagare sulla ricerca fatta dalla sua sorellastra e potrebbe venire a sapere che Gloria Moreau è sua mamma.

Il Paradiso delle signore: in emeroteca Gemma scopre che Gloria è la mamma di Stefania

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Gemma ha ascoltato una conversazione fra Veronica e Gloria.

In quell'occasione, la Venere ha saputo che la capocommessa del negozio è la mamma di Stefania. Pertanto, per scoprire qualche dettaglio in più sul passato della moglie di Ezio, la giovane Zanatta si è recata in emeroteca per fare delle ricerche. A quel punto, Gemma aveva trovato un articolo di giornale dove veniva raccontato il crimine commesso dalla moglie del suo patrigno. Nell'episodio trasmesso in televisione il 10 febbraio, Marco ha scoperto che la sua fidanzata era andata in emeroteca ed ha informato Stefania della cosa.

Il Paradiso delle signore: la curiosità di Stefania potrebbe farle scoprire che Gloria è sua mamma

Marco ha confidato dettagli in più a Stefania, rivelandole di avere notato il nome di Gemma Zanatta sul registro dei visitatori dell'emeroteca.

A quel punto, il giornalista ha detto che la sua fidanzata si sarebbe recata a fare qualche ricerca il 27 gennaio e ha chiesto alla collega come mai la sua sorellastra avesse avuto la necessità di andare in un luogo insolito per una commessa. Marco ha fatto notare alla figlia di Ezio che Gemma non sarebbe né un'accanita lettrice, né una ragazza interessata agli archivi.

Entrambi i dipendenti de Il Paradiso delle signore hanno affermato che si tratterebbe di una coincidenza strana. Stefania è rimasta perplessa e la sua curiosità potrebbe spingerla in emeroteca per fare luce sulla vicenda e, a quel punto, potrebbe scoprire che Gloria è sua mamma.

Il Paradiso delle signore: Gemma dice una bugia a Stefania e non le rivela di avere scoperto che Gloria è sua mamma

In seguito, Stefania ha parlato con la sorellastra. Durante una pausa, infatti, la giovane Colombo ha rivelato a Gemma che Marco ha visto il suo nominativo sul registro delle presenze in emeroteca. Zanatta, pertanto, ha dovuto inventare una scusa e ha detto una bugia a Stefania, non rivelandole che Gloria è sua mamma. A tal proposito, la figlia di Veronica ha confidato di avere fatto ricerche sulle sue avversarie della gara di equitazione. Stefania si fiderà di Gemma? Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, la nipote di Ernesta aveva detto a Marco una frase che lascerebbe presagire che Stefania vorrà vedere chiaro sulla vicenda, affermando: ''Indagare il mio mestiere''.

A questo punto, la giornalista si recherà in emeroteca per fare delle indagini e capire come mai Gemma è si comporta in modo strano? Se la figlia di Ezio si recasse in emeroteca scoprirebbe la ricerca fatta dalla giovane Zanatta, venendo a sapere che Gloria è sua mamma? Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per vedere se la famiglia Colombo si riunirà e se il segreto sul passato della capocommessa verrà scoperto da sua figlia.