Nella puntata de Il Paradiso delle Signore andata in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di mercoledì 9 febbraio, Marco e Stefania hanno parlato di lavoro e, nella conversazione, il nipote di Adelaide ha rivelato a Colombo di dovere andare in emeroteca per trovare informazioni utili al nuovo articolo che gli ha proposto Vittorio. Pertanto, Marco potrebbe scoprire che Gemma è stata recentemente in quel luogo e, indagando, potrebbe venire a sapere della ricerca fatta dalla sua fidanzata, rendendosi così conto che la capocommessa è la mamma di Stefania.

Il Paradiso delle signore 6: Gemma va in emeroteca, Marco potrebbe trovare indizi su Gloria

Nella puntata 103 della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Marco ha confidato a Stefania che a causa del ritardo alla riunione convocata da Vittorio, il direttore del negozio aveva deciso di mandarlo in emeroteca. Lo scambio di parole fra il fidanzato e la sorellastra di Gemma lascerebbe aperte alcune ipotesi su quanto potrebbe accadere nelle prossime puntate, infatti, proprio in emeroteca, la giovane Zanatta aveva trovato informazioni sul passato di Gloria Moreau.

Il Paradiso delle signore: in emeroteca Marco potrebbe scoprire indizi di Gemma su Gloria

Cosa potrebbe accadere a questo punto? Al momento, i rapporti fra Marco e Gemma non sono idilliaci.

Infatti, la figlia di Veronica ha scoperto che Gloria è la mamma di Stefania ed è la ex moglie di Ezio. La giovane Zanatta ha ascoltato una conversazione fra la capocommessa e sua madre e ha fatto indagini, scoprendo la reale identità di Moreau. Le ricerche fatte dalla Venere sono state fatte in emeroteca, proprio dove si recerà Marco.

Il giornalista troverà tracce del passaggio della sua fidanzata in quel luogo? All’ingresso, il nipote di Adelaide dovrà firmare un foglio con le presenze e noterà il nome della commessa e si farà domande su cosa possa essere andata a fare in quel posto la sua ragazza? Oppure, il giornalista scoprirà altri dettagli?

Il Paradiso delle signore: i giornalisti fanno indagini e Marco potrebbe scoprire l'identità di Gloria

Stefania si è offerta di andare al posto di Marco in emeroteca, ma di Sant’Erasmo ha preferito assumersi la responsabilità dell’incarico che gli aveva assegnato Vittorio. Nel frattempo, i due colleghi hanno parlato dello stato d’animo di Gemma e la giovane Colombo ha detto a Marco: "Indagare è anche il mio mestiere". Nel momento in cui il nipote di Adelaide andrà in emeroteca, è ipotizzabile che possa scoprire che Gemma si è recata in quel posto nei giorni precedenti. A quel punto, Marco, nel caso venisse a sapere che la sua fidanzata è andata in un luogo del genere, non capendone le motivazioni, potrebbe condividere la cosa con Stefania.

Cosa potrebbe accadere in seguito? La frase pronunciata dalla figlia di Ezio è stata chiara e ha fatto intendere che pur di scoprire la verità, lei è disposta a fare indagini. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per sapere se Marco troverà indizi relativi al passaggio di Gemma in un luogo in cui è strano che si rechi una commessa di un negozio di moda e se di Sant'Erasmo scoprirà la vera identità di Gloria.