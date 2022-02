Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Flavia Brancia di Montalto (Magdalena Grochowska) è tornata da qualche tempo a Milano per far visita alla figlia Ludovica (Giulia Arena) ma, sin da subito, ha dimostrato di non gradire affatto la love story tra la giovane Brancia e Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Non essendo riuscita, almeno sino ad adesso, a far naufragare la storia sentimentale tra la figlia e il titolare della Caffetteria, Flavia potrebbe sfruttare la new entry Ferdinando di Torrebruna (Fabio Fulco) a proprio vantaggio, spingendo lo stesso a corteggiare Ludovica.

Flavia vorrebbe che Ludovica abbia accanto un uomo più adatto a lei

Ludovica non è sembrata particolarmente entusiasta del ritorno della madre a Milano, in quanto Flavia si è stabilita a casa della giovane Brancia e quest'ultima, di conseguenza, ha dovuto far allontanare Marcello dall'appartamento. Brancia senior, però, dapprima ha trovato una cravatta in casa della figlia e, successivamente, è stata messa al corrente da Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) della storia d'amore tra Ludovica e il titolare della Caffetteria.

La differenza di ceto sociale tra i due non è stata ben accolta dall'aristocratica donna, la quale ha intimato alla figlia di lasciare Marcello per orientarsi su un uomo più adatto a lei.

A quel punto, è intervenuto Barbieri che ha messo in chiaro con Flavia che il rapporto d'amore tra lui e Ludovica sarebbe stato indissolubile.

Flavia potrebbe 'spingere' Ferdinando a corteggiare Ludovica

A scombinare le carte in tavola, nelle puntate de Il Paradiso delle Signore per il 2022, ci sarà l'arrivo di Ferdinando di Torrebruna, ex armatore rimasto vedovo, che al suo primo approdo al Circolo avrà un colpo di fulmine allo sguardo di Ludovica.

Tra un barista e un armatore, Flavia non avrà probabilmente dubbi su quale persona starebbe meglio accanto a Ludovica e, a tal proposito, la donna potrebbe spingere Ferdinando a corteggiare la figlia.

Le motivazioni dietro questa richiesta da parte di Flavia alla new entry della soap opera nostrana potrebbero essere due: in primis la volontà di allontanare Ludovica dall'odiato barista e in secundis caldeggiare una nuova love story tra la figlia e Ferdinando.

Dal canto suo, Di Torrebruna non avrebbe alcun motivo di rifiutare la proposta di Brancia senior, in quanto già fortemente affascinato dalla sua splendida figlia. Chissà che questo connubio d'intenti tra Ferdinando e Flavia non dia il via a una nuova coppia nella fiction daily, ovvero tra il facoltoso armatore e la bella Ludovica.