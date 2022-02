Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. La scoperta da parte di Stefania Colombo (Grace Ambrose) che sua madre è la capo commessa Gloria Moreau (Lara Komar) avverrà prossimamente nella soap opera nostrana ideata da Giannandrea Pecorelli, sebbene come la Venere arriverà a tale verità non è ancora dato sapersi. A mettere al corrente la giovane Colombo potrebbe essere Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) che, smossa da rabbia e vendetta nei riguardi di Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Gloria, vorrà vendicarsi sia del fatto che il compagno e la capo commessa sono sposati che delle nozze saltate con Teresio.

Ezio e Veronica annulleranno la data del matrimonio

Le trame della fiction daily italiana per il mese di febbraio anticipano che l'equilibrio nel ménage amoroso di Ezio e Veronica segnerà il passo, specialmente dopo la scoperta della donna che il compagno e Gloria sono legalmente sposati.

Zanatta senior ha sempre pensato che la moglie di Colombo fosse deceduta anni addietro, così come è sempre stato detto da Ezio anche alla figlia Stefania. La mamma di Gemma, però, ha avuto il sentore che il compagno gli stesse nascondendo qualcosa e, dopo essersi intrufolata a casa della capo commessa, ha trovato uno scatto che ritraeva Ezio e Gloria. A seguito di tale ritrovamento, Teresio ha dovuto vuotare il sacco, quindi Veronica ha cercato immediatamente un faccia a faccia con Moreau a riguardo.

Questo trambusto di scoperte e omissioni farà si che Ezio deciderà dapprima di abbandonare il tetto coniugale per farvi ritorno qualche giorno più tardi, annunciando di voler annullare la data del matrimonio con Veronica. Quest'ultima, dopo un'attenta riflessione, capirà di non avere granché scelta considerando gli ultimi accadimenti e darà il proprio benestare.

Veronica potrebbe rivelare a Stefania la verità per vendicarsi di Ezio e Gloria

Le amarezze per Veronica non termineranno con l'annullamento della data delle nozze programmate con Ezio. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 di febbraio, difatti, Zanatta senior dovrà fare i conti anche con un avvicinamento lento ma costante tra Colombo e Moreau, quasi come se i sentimenti sopiti tra i due pian piano tendessero a risvegliarsi.

La madre di Gemma, quindi, potrebbe identificare Gloria come l'artefice di ogni sua recente disgrazia amorosa ed Ezio come un compagno del quale non avrebbe dovuto fidarsi.

A tal proposito, Veronica potrebbe meditare un desiderio di rivalsa nei confronti di Moreau e Colombo, provando a ripagarli con la medesima sofferenza affettiva subito. Per riuscire in tale intento, alla signora Zanatta basterebbe rivelare a Stefania che Gloria è sua madre, sperando che la Venere non perdoni facilmente i genitori di averla tenuta all'oscuro di tutto.