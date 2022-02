Si attendono possibili colpi di scena nel corso del finale di stagione de Il Paradiso delle Signore. Tra Marco di Sant'Erasmo e Stefania Colombo potrebbe nascere una relazione amorosa. Lavorando a stretto contatto e condividendo la stessa passione per il giornalismo, il nipote di Adelaide potrebbe rendersi conto di provare dei sentimenti per la figlia di Ezio e quindi potrebbe essere costretto a lasciare Gemma. Gli spoiler non rivelano se e le modalità in cui Marco mollerà la cavallerizza ma non si può escludere che Stefania e Marco saranno i protagonisti del finale della sesta stagione.

Marco e Stefania possibili protagonisti del finale

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore continua ad appassionare milioni di telespettatori che giornalmente segue la soap. Stefania Colombo e Marco di Sant'Erasmo saranno probabilmente i protagonisti del finale di stagione e questo potrebbe far felici moltissimi telespettatori. Come visto nelle scende già andate in onda, il nipote della contessa si è rivelato un giornalista senza scrupoli e senza pudore. Proprio per questo motivo la conoscenza tra Stefania e il giovane di Sant'Erasmo non è iniziata nei migliore dei modi. La figlia di Ezio infatti è rimasta indignata dopo aver letto l'articolo di Marco che parlava dello fratto ai danni di una povera famigliola milanese.

Puntata dopo puntata però Marco si è rivelano un elegante seduttore ed un prezioso collega. Amante delle donne, il nipote di Adelaide potrebbe presto finire per corteggiare proprio la signorina Colombo. Nessuna anticipazioni lo conferma, ma questa potrebbe essere la vera sorpresa delle ultime puntate.

Il Paradiso 6, Sant'Erasmo potrebbe lasciare Gemma

Nel corso dei futuri episodi de Il Paradiso delle Signore il rapporto tra Marco e Stefania si potrebbe fare sempre più importante. Nonostante la figlia di Ezio cercherà in tutti i modi di difendere la sorellastra dalle grinfie dell'abile manipolatore, potrebbe finire per cadere nella sua trappola.

Sembrerebbe che uniti dalla stessa passione per il giornalismo, tra Stefania ed il nipote della contessa scoppierà l'amore e di conseguenza una relazione. Il giovane di Sant'Erasmo infatti potrebbe finire per scaricare Gemma e intraprendere una storia d'amore con la signorina Colombo. Come la prenderà la signorina Zanatta? Nel corso degli episodi attualmente in onda, la figlia di Veronica non riesce a fare a meno di ingelosirsi quando vede Marco parlare o complimentarsi con la sorellastra. Tuttavia non resta che attendere il finale del sesto ciclo per vedere se Marco deciderà di corteggiare Stefania oppure rimanere fedele alla giovane cavallerizza.