Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci saranno importanti novità nel cast della soap partenopea. Infatti, in base alle indiscrezioni trapelate in rete, due personaggi faranno ritorno a Napoli e si tratterà di un arrivo inatteso. In base agli indizi, potrebbe trattarsi di Micaela e Manuela Cirillo. Infatti, le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che ci sarà una visita doppiamente inattesa che creerà problemi ad alcuni personaggi della soap partenopea. Infatti, Micaela potrebbe creare scompigli fra Niko Poggi e Susanna e la presenza delle due sorelle Cirillo in città creerebbe problemi anche a Serena e Filippo Sartori.

Un posto al sole: Manuela e Micaela potrebbero rientrare a Napoli

Le gemelle Cirillo potrebbero tornare a Napoli. Infatti, dopo qualche anno di lontananza dall'Italia, Micaela e Manuela potrebbero rientrare a Posillipo. Infatti, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che a Palazzo Palladini ci sarà una visita doppiamente inattesa. Trattandosi di due persone, pertanto, potrebbe essere plausibile che si tratti delle sorelle minori di Serena. A tal proposito, essendo molti anni che la mamma di Jimmy non vede sua madre, sarebbe ipotizzabile che Micaela decida di rimanere vicino ai suoi cari.

Un posto al sole: Niko e Susanna potrebbero avere problemi per la presenza di Micaela

Le anticipazioni di Un posto al sole, indicano che a causa della doppia visita inaspettata che accadrà nelle prossime puntate della soap partenopea, Niko e Susanna vivranno momenti complicati. Anche questo indizio, lascerebbe ipotizzare che si tratti proprio delle gemelle.

Infatti, l'avvocato Poggi ha avuto una turbolenta relazione d'amore con la sorella di Serena. Inoltre, dall'unione del figlio di Renato con la gemella Cirillo è nato Jimmy, pertanto, è plausibile che gli ex fidanzati abbiano anche questioni familiari da risolvere per la gestione del bambino.

Un posto al sole: Serena e Filippo vivranno turbamenti e potrebbero essere causati da Micaela e Manuela

Inoltre, in base alle indiscrezioni trapelate in rete, oltre a Niko e Susanna, anche Filippo e Serena vivranno turbamenti a causa dell'inattesa doppia visita. Pertanto, anche questo sarebbe un ulteriore indizio che lascerebbe presagire che l'arrivo improvviso di due persone riguardi proprio le gemelle Cirillo. Al momento, non è chiaro se la mamma e la zia di Jimmy si recheranno a Napoli e, nel caso, se decidessero di rimanere in pianta stabile in città. Non resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini.