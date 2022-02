San Valentino da festeggiare per le coppie de Il Paradiso delle Signore 6, la soap campionessa di ascolti in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55 e su RaiPlay. C'è chi si ama e chi prende le distanze in queste puntate. Matrimonio in bilico per Maria, ignara che Rocco sta facendo il doppio gioco con lei. Ebbene sì, perché nei prossimi episodi, Agnese verrà a sapere che il giovane Amato ha un'altra donna a Roma per la quale ha perso la testa. Nonostante ciò, Rocco continuerà a tenere la bocca chiusa con la fidanzata ufficiale, che sta ultimando i preparativi per le nozze che, con tutta probabilità, non si faranno mai.

Intanto, Veronica ed Ezio sembrano sempre più lontani, tanto che il loro matrimonio verrà rimandato a data da destinarsi, una data che forse non sarà mai segnata nel calendario della loro vita. Amore a gonfie vele invece per Anna e Salvo, che coroneranno il loro sogno di formare una famiglia.

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: Anna e Salvatore si sposano

Nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore che andranno in onda nella seconda metà del mese di febbraio, Anna si farà coraggio e racconterà la verità sulla paternità della piccola Irene a Salvatore. Le sue paure si scioglieranno come neve al sole, visto che Salvo sarà molto comprensivo con lei.

E così, ci sarà l'atteso matrimonio di Anna e Salvatore, che formeranno una bellissima famiglia e andranno a vivere molto probabilmente nella casa abitata da Irene e le sue amiche Veneri insieme a Irene.

Arriveranno invece tempi bui per Maria, ancora ignara di quanto stia combinando Rocco in quel di Roma. Una volta scoperto il tradimento, non si esclude che Maria possa tornare in Sicilia, confortata dall'affetto della sua famiglia.

Antonino Amato torna ne Il Paradiso delle Signore? La foto di Giulio Maria Corso

Per un'occasione così importante, non si esclude che Antonino Amato possa tornare a Milano per assistere alla cerimonia.

Stando a quanto emerso da UeD news, Giulio Maria Corso, l'attore che interpreta Antonino ne Il Paradiso delle Signore, avrebbe pubblicato una foto nella quale si trova sul set della soap, in abiti da cerimonia e con il suo cappello, accessorio che lo ha contraddistinto nelle prime stagioni.

Insomma, una reunion degli Amato che sicuramente farebbe felici i fan de Il Paradiso delle Signore. Non si sa ancora per quanto Antonino resterà a Milano e se avrà un ruolo che andrà oltre la sua presenza al matrimonio di Anna e Salvatore. A tal proposito, non escludiamo che il giovane possa portare informazioni preziose e inaspettate su Giuseppe, che da quando è tornato in Germania non ha più dato notizie.