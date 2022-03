Si avvicina il finale de Il Paradiso delle Signore 6 e, al centro delle nuove trame della soap opera in onda su Rai 1, ci saranno le vicende della coppia composta da Stefania e Marco.

I due sono apparsi sempre più complici e vicini nel corso di questo ultimo periodo e, tutto questo, ha fatto ben sperare in un trionfo dell'amore. Anche se, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera, Stefania si ritroverà a dover fare i conti con una notizia che la lascerà a dir poco senza parole.

Stefania scopre la verità su mamma Gloria nel finale de Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le nuove trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per Stefania arriverà il momento di scoprire tutta la verità sulla donna che l'ha messa al mondo. Fino ad oggi, infatti, la giovane "Venere" del grande magazzino diretto da Vittorio Conti, ha sempre creduto che la sua vera mamma fosse morta.

In realtà, la sua mamma è viva e vegeta, dato che la donna che l'ha messa al mondo è Gloria, ex moglie di Ezio Colombo.

Stefania scoprirà tutto attraverso una lettera che finirà nelle sue mani e che lascerà pochissimo spazio all'immaginazione. Un duro colpo per la figlia di Ezio e Gloria che, dopo aver letto quella missiva, scapperà via in lacrime e troverà rifugio tra le braccia di Marco.

Marco e Stefania sempre più complici

Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 6, questo feeling speciale tra Marco e Stefania crescerà sempre più dato che la donna troverà sostegno tra le sue braccia e confesserà al nipote della contessa, tutta la verità sulla scoperta legata alla sua vera mamma.

Un momento molto difficile per Stefania che, addirittura, maturerà la decisione di scappare via dalla città di Milano e quindi di far perdere le sue tracce per qualche tempo.

Insomma, le vicende di Stefania saranno al centro delle dinamiche e delle trame dei prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle signore che si avvia verso il gran finale e, a tal proposito, non si esclude che possa essere proprio Marco la persona in grado di farle ritrovare il sorriso.

Trionfa l'amore tra Marco e Stefania nel finale de Il Paradiso delle signore?

In queste ultime puntate della soap, complice anche la vicinanza che ci sarà tra i due in questo momento così delicato, Marco potrebbe finalmente confessare alla "Venere" figlia di Ezio Colombo di essere innamorato di lei e quindi farsi avanti, per cercare di intraprendere qualcosa di duraturo insieme.

Stefania potrebbe deciderà di lasciare Milano e di iniziare una nuova vita proprio con Marco, che si era trasferito in città da sua zia solo per un breve periodo di tempo? I due andranno via insieme? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore.