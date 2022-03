Il finale de Il Paradiso delle Signore 6 continuerà a riservare grandi sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende della coppia composta da Stefania e Marco.

I due si ritroveranno sempre più vicini e complici, soprattutto dopo che la dolce venere verrà a conoscenza di un segreto che le è stato tenuto nascosto dal padre, per tutto questo tempo. Occhi puntati anche su Marta Guarnieri che, in questi nuovi episodi della soap, potrebbe tornare in città ma con un altro compagno.

Stefania scopre la verità su Gloria e trova sostegno in Marco

Nel dettaglio, al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste fino a fine aprile, ci saranno le vicende di Stefania, che si ritroverà a dover affrontare di petto una situazione che la riguarda.

La donna, infatti, scoprirà tutta la verità sul conto di Gloria e, dopo anni di segreti e bugie che le sono stati raccontati, verrà finalmente messa a conoscenza del fatto che è proprio la capo-commessa del grande magazzino, la sua vera mamma.

Una notizia che si rivelerà un vero e proprio choc per Stefania, la quale si sentirà tradita dalle persone che l'hanno messa al mondo e troverà sostegno e conforto tra le braccia di Marco.

Stefania e Marco: trionferà l'amore nel finale de Il Paradiso 6?

In questi ultimi appuntamenti con la sesta stagione della soap opera, il rapporto tra Marco e Stefania diventerà sempre più intenso e, alla luce del fatto che il nipote della contessa Adelaide non nasconde il suo interesse nei confronti della venere, non si esclude che possa trionfare l'amore.

Questa attuale stagione de Il Paradiso delle signore 6, quindi, potrebbe concludersi con un trionfo dell'amore per Marco e Stefania.

Tra i due potrebbe trionfare la fiamma della passione e potrebbe essere proprio il giovane Marco, la persona tale da far superare a Stefania questo periodo complicato che sta vivendo, dopo la scoperta sull'identità di sua mamma.

Insomma un finale che potrebbe riservare grandi emozioni e grandi colpi di scena, così come potrebbero essercene anche per Vittorio Conti.

Marta potrebbe tornare ma con un nuovo fidanzato

Non si esclude, infatti, che il proprietario del grande magazzino possa ritrovare sua moglie Marta Guarnieri nelle ultime puntate di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore 6 in onda su Rai 1.

Tuttavia, complice l'assenza prolungata di Marta che ormai manca da un bel po' di tempo, non è da escludere che possa tornare in città ma con un nuovo compagno.

Insomma, in queste battute conclusive della sesta stagione, Conti potrebbe non solo rischiare di perdere il negozio per colpa di Dante ma anche scoprire che Marta si è rifatta una vita a Londra.