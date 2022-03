Il Paradiso delle Signore continua a lasciare senza fiato i suoi fedeli telespettatori. Che cosa succederà nella settimana che va da lunedì 7 a venerdì 11 marzo? Stando alle anticipazioni delle prossime puntate della seguitissima daily soap di Rai 1, Stefania spierà la conversazione tra Teresio e Gloria e, dopo aver trovato la lettera della donna, la metterà con le spalle al muro. Sconvolta da ciò che apprenderà dalla capo commessa Moreau, la giovane Colombo farà perdere le sue tracce. Mentre Vittorio sarà impegnato con la collezione primaverile/estiva, Beatrice e Dante continueranno ad approfondire il loro legame.

Maria farà credere a tutti che il suo matrimonio con Rocco si farà, ma la sua farsa durerà poco. Infatti, la giovane sarta confesserà a Irene e Agnese tutta la verità sulla sua relazione con Rocco.

Anticipazioni 7-11 marzo Il Paradiso delle Signore: Stefania origlia la conversazione tra Ezio e Gloria

Mentre Maria chiederà spiegazioni a Rocco sulla sua doppia vita, Agnese sarà molto preoccupata per la ragazza e spererà che i due futuri sposi abbiano fatto pace. A malincuore, Vittorio informerà i suoi dipendenti che Dante è il nuovo socio del Grande Magazzino milanese. Il direttore del Paradiso delle Signore per dimostrare al suo acerrimo nemico di cosa è capace, incaricherà Rosanna Vaudetti di rendere pubblica questa novità.

Stefania continuerà a ipotizzare che suo padre abbia un’amante e ben presto scoprirà che l’uomo frequenta Gloria. La sera cercherà di chiedere maggiori spiegazioni a Teresio, ma le mancherà il coraggio.

E così, in silenzio, la giovane Colombo osserverà le mosse della sua famiglia sperando di scoprire la verità. Nel frattempo, il signor Conti affronterà il perfido Romagnoli a muso duro.

Dante, però, non si lascerà intimidire dalle parole intimidatorie del suo socio, anzi. Si divertirà a vedere il suo acerrimo nemico perdere le staffe e si godrà la sua prima vittoria con la cugina Fiorenza, sua complice. Maria tornerà a Milano e mentirà alle sue amiche dicendo di aver fatto pace con Rocco e che il matrimonio si farà.

Gloria ed Ezio, ignari di essere spiati da Stefania, parleranno della situazione che si è venuta a creare a causa della lettera minatoria.

Maria confessa a Irene la verità sulla sua storia con Rocco

La conversazione intima tra Ezio e Gloria accenderà una tale mole di curiosità rendendo Stefania, ancora all’oscuro del legame matrimoniale tra Ezio e Gloria, ad attivarsi per saperne di più. Infatti, la ragazza farà il terzo grado sia a suo padre che a Gemma, ma non riuscirà a cavare un ragno dal buco. Umberto informerà Dante di avere ancora voce in capitolo sulle attività che coinvolgono Il Paradiso delle Signore, facendo capire che non gli permetterà di andare in giro a pavoneggiarsi nonostante sia diventato il socio di Vittorio.

Maria, stanca di raccontare bugie, confesserà a Irene che Rocco l’ha lasciata per un’altra donna e che non ci sarà nessun matrimonio. Stefania si sfogherà con Marco a proposito di ciò che crede di aver scoperto tra Ezio e Gloria, mentre Veronica intimerà alla capo commessa di smettere di vedere il suo futuro sposo.

Stefania scopre di essere la figlia di Gloria nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Dante e Beatrice continueranno a frequentarsi anche fuori dal lavoro. L’uomo la inviterà a pranzare al Circolo e la donna accetterà l'invito, sia per tenerlo sotto controllo e sia perché prova una certa attrazione fisica per lui. Agnese, sospettando che Maria stia fingendo di essere ancora fidanzata con Rocco, cercherà in tutti i modi di farle confessare la verità.

Vittorio apprenderà nel peggiore dei modi che l’annunciatrice Rosanna Vaudetti non potrà presentare la nuova collezione di Flora al Paradiso delle Signore. Stefania troverà una lettera di Gloria e le chiederà maggiori spiegazioni. Quando apprenderà di essere la figlia della signora Moreau, Stefania si sfogherà con Marco e deciderà di rifugiarsi da Irene e Maria.

Le ragazze la vedranno visibilmente sconvolta e la sproneranno a raccontare la verità. La giovane Colombo, però, non potrà rivelare il vero motivo per cui non vuole più tornare a casa. Solo Marco sarà la sua spalla per piangere, il suo confidente. In vena di confidenza, Maria dirà ad Agnese tutta la verità sulla sua storia con Rocco. Vittorio sembrerà sconsolato per via della mancata presentazione alla stampa della collezione primavera/estate, ma la brillante idea di Dante capovolgerà in meglio la situazione.

Nel frattempo, Gloria cercherà di spiegare a sua figlia Stefania i motivi del suo abbandono, ma la ragazza non vorrà sentire ragioni. Non potendo tornare a vivere con Irene e Maria, Stefania deciderà di fuggire da Milano.