Lieto fine per Sandro e Tina ne Il Paradiso delle Signore 6: le anticipazioni raccontano che la coppia sarà pronta a ricominciare, ancora più forte di prima. A fare da Cupido è stato Vittorio, che ha rinunciato alla sua relazione con la giovane Amato, consapevole che non avrebbe fatto altro che rovinare un matrimonio. Il musicarello che Sandro ha scritto per Tina ha fatto centro e lei ha accettato di cantare, ormai guarita dalla grave infiammazione alle corde vocali che ha messo a rischio la sua carriera. Per coronare la loro unione, c'è per entrambi il forte desiderio di avere un figlio e, forse, quel bambino già c'è.

Il problema è di chi sia: Sandro o Vittorio?

Tina desidera un figlio: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Anna ha portato la piccola Irene a Milano, per farle conoscere la città dove vorrebbe vivere con lei e Salvatore. La bimba è stata accolta con calore da tutti e, in particolare, da Tina. Proprio in questa occasione Tina ha sentito il forte desiderio di avere un figlio.

Nella puntata 115, una scena ha particolarmente emozionato il pubblico de Il Paradiso delle Signore. Sandro suona il piano, ma capisce che la moglie è malinconica. Le chiede cosa ci sia che non vada, ora che sono tornati a essere una coppia.

Con un po' di imbarazzo, Tina dice a Sandro che vorrebbe un figlio, ma lui la gela: ''Lo vorrei tanto anche io, ma poi ho pensato al lavoro''.

Una risposta che la giovane Amato di certo non si aspettava e che l'ha ferita nel profondo.

Dopo aver riflettuto, Sandro torna dalla moglie e la rassicura, dicendole di desiderare come lei non uno, ma tanti bambini.

Tina è incinta? Il Paradiso delle Signore nuove puntate

Nella stessa puntata, Tina va in caffetteria, felice e con una nuova luce negli occhi.

La sua carriera può anche aspettare, ora ciò che vuole è una famiglia con Sandro.

Non escludiamo che Tina possa essere già in dolce attesa, una coincidenza che renderebbe tutto una favola. Ma attenzione, perché la giovane Amato ha avuto una relazione, seppur breve, con Vittorio. Non escludiamo che, qualora fosse davvero incinta, il padre non sia proprio Conti.

Sappiamo che Tina e Sandro sono in partenza e che Vittorio organizzerà per loro una festa a sorpresa. Non è detto che la coppia parta davvero alla volta di Londra: una gravidanza della giovane Amato metterebbe di nuovo tutto in bilico.

Le trame de Il Paradiso delle Signore non smettono mai di stupire il pubblico e chissà che, anche in questa occasione, non ci sia il colpo di scena che rimetta in discussione l'amore ritrovato tra Tina e Sandro. A conferma di questa ipotesi, anche le anticipazioni di qualche tempo fa pubblicate su un noto settimanale, che annunciavano un triangolo amoroso tra Tina, Marta e Vittorio: ciò presuppone di fatto che la bella Amato non parta, o che comunque succeda qualcosa che la leghi ancora a Conti.