Manca poco al finale di stagione de Il Paradiso delle Signore 6. Tante le storie ancora senza un finale, ma che presto arriveranno a conclusione. Sta tenendo alta l'attenzione la relazione tra Dante e Beatrice, che si sono avvicinati molto. Vittorio non ne è affatto felice, lo abbiamo visto molto turbato davanti alla loro evidente complicità. Non escludiamo che Conti si sia reso conto di essere ancora innamorato della sua ex fiamma, il suo primo grande amore di gioventù. Dante ovviamente gongola, felice di essere sulla strada giusta per rovinare l'odiato Vittorio sia sul fronte professionale e non solo.

Già, perché in un'intervista, Luca Bastianello ha anticipato che Dante agirà spietatamente in amore. Alla luce dei fatti, pare che la vittima designata possa essere proprio l'ignara Beatrice.

Il Paradiso delle Signore nuove anticipazioni: la vendetta di Dante

Umberto non ha potuto fare altro che accettare, suo malgrado, di vendere le sue quote del Paradiso delle Signore a Dante. Cosa poteva fare altrimenti? Se non si fosse piegato, per lui e Adelaide si sarebbero aperte molto probabilmente le porte del carcere, dato che sono implicati nella morte di Achille.

Guarnieri non ha ancora messo al corrente Vittorio, ignaro della rovina che sta per abbattersi sul grande magazzino. Come se non bastasse, Conti brucia dalla gelosia per la relazione di Dante con Beatrice e non riesce a farsene una ragione.

Le trame si complicheranno nel corso delle prossime puntate, anche per via del ritorno di Marta (anche se non si sa ancora in quali termini). Ipotizziamo che la bella Guarnieri possa essere la chiave per mettere all'angolo Dante, dato che ha una forte influenza su di lui e che, con tutta probabilità, è la donna che ama ancora disperatamente.

Dante fa del male a Beatrice? Le parole di Luca Bastianello

Nella sua lunga intervista a Tv Serial, Luca Bastianello ha rilasciato incredibili anticipazioni su ciò che accadrà a Dante. Pare infatti che la sua vendetta abbia un esito inaspettato e che venga messo all'angolo, dopo tutte le sue malefatte.

La reazione di Romagnoli spiazzerà tutti, ha svelato Bastianello.

Che cosa farà dunque Dante? Non si esclude che, senza più via d'uscita, Dante possa togliersi la vita. Ma c'è anche un'altra possibilità.

Ricordiamo le parole di Bastianello: ''Dante agirà spietatamente in amore''. Se la vendetta ai danni di Vittorio non andasse a buon fine e Conti riuscisse a riavere le quote del grande magazzino, Romagnoli potrebbe perdere la testa e colpire una persona a lui molto cara, ovvero Beatrice.

Crediamo che l'ingenua Beatrice stia agendo con troppa leggerezza, caduta nella trappola di Dante per arrivare ai suoi oscuri obiettivi. E chissà che, come anticipato dall'attore, ''Questa favola si trasformerà in dramma''. Non resta che aspettare la prossima mossa di Romagnoli.