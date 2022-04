Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai Uno. Tuttavia, fra non molto il "grande magazzino" chiuderà i battenti per riparli a settembre, dopo una lunga pausa estiva. L'ultima puntata è prevista per il 29 aprile, e stando alle anticipazioni riserverà non pochi colpi di scena. I fan , però, iniziano a chiedersi cosa accadrà nella settima stagione. Occhi puntati su Gloria ed Ezio, che potrebbero capire di essere ancora legati da un sentimento sincero. A questo punto, se Colombo non dovesse essere ancora pronto a lasciare Veronica, i due potrebbero diventare amanti.

Da sottolineare, però, che non si tratta di anticipazioni ufficiali, ma solo di ipotesi di ciò che potrebbe accadere.

Il Paradiso: Gloria ed Ezio potrebbero amarsi ancora

C'è stato un tempo in cui Gloria ed Ezio sono stati una coppia molto affiatata e innamorata. Ad allietare il loro matrimonio, c'è stata la nascita della figlia Stefania, tuttavia ben presto hanno conosciuto il dolore della separazione. La donna è stata accusata ingiustamente di un reato che non ha realmente commesso, e per paura è scappata via. Il timore di Gloria è che venisse coinvolto anche lui nelle accuse rivolte a lei. Difatti, se così fosse stato, Stefania avrebbe rischiato di ritrovarsi senza entrambi i genitori.

Dopo la fuga della moglie, Ezio per anni non ha saputo nulla di lei, ritrovandosi solo e disperato.

Tuttavia, anche per Gloria, non è stato facile vivere lontano dai suoi cari, soprattutto dalla figlia, che non ha potuto veder crescere. La donna, difatti, dopo quindici anni ha fatto ritorno in Italia, dove ha potuto rivedere sua figlia. Sotto mentite spoglie, Gloria si è fatta assumere a Il Paradiso delle Signore, il grande magazzino in cui lavora Stefania.

A inizio sesta stagione, però, è giunto a Milano anche Ezio. L'uomo, dopo aver viaggiato molto per lavoro, ha deciso di fermarsi nel capoluogo meneghino per stare accanto alla figlia. A questo punto la signorina Moreau ha avuto modo di rivedere anche il marito, capendo di esserne ancora innamorato. Nonostante gli artriti iniziali, anche l'uomo sembrerebbe provare ancora un sentimento per la donna che un tempo fu sua moglie.

Il Paradiso 7: Ezio potrebbe non avere il coraggio di lasciare Veronica

Nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha fatto il suo ingresso il personaggio di Ezio Colombo. Tuttavia il padre di Stefania non è entrato in scena da solo, ma in compagnia di Veronica, una vedova con il quale sembrerebbe aver ritrovato la felicità. Tuttavia, dopo aver saputo che la moglie vive in pianta stabile a Milano, Colombo ha iniziato ad avere dei dubbi, pur dicendosi innamorato della nuova compagna. L'uomo, infatti, potrebbe provare ancora dei sentimenti per la moglie. A questo punto, si ci potrebbe aspettare un lieto fine nella settima stagione, con la famiglia finalmente riunita. Tuttavia non bisogna dimenticarsi di Veronica, Colombo difficilmente riuscirebbe a lasciarla, considerato l'affetto che prova per lei. Dunque, non sarebbe da escludere, che fra Gloria ed Ezio possa instaurarsi una relazione segreta, in attesa che Colombo trovi il coraggio di chiudere con la compagna.