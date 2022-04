Manca poco al finale di stagione della sesta serie de Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai Uno. Le trame sono entrate nel vivo, riserbando diversi colpi di scena. In particolare, Flavia ha deciso di mettere in atto un meschino stratagemma per far si che la figlia chiuda la sua relazione con Marcello. La donna, difatti, non ha di certo gradito che, una fanciulla del rango di Ludovica si sia unita ad un giovane di umili origini, ed oltretutto con un conto in banca poco sostanzioso. Inutile sottolineare che, la signora Brancia ha sempre badato più al portafogli che ai sentimenti, puntando l'attenzione su uomini molto facoltosi, i quali potessero garantirle un tenore di vita elevato.

Non essendo di nobili natali, la donna non ha mai accettato che la figlia avesse invertito la rotta, innamorandosi di un piccolo imprenditore. Tuttavia, nel momento in cui è stata abbandonata dal suo secondo marito, Flavia ha deciso di passare ai fatti, mettendo in atto un piano per gettare Ludovica nelle braccia di Ferdinando. In questo modo la signora Brancia potrebbe continuare a mantenere il suo stile di vita, senza preoccuparsi di dover lavorare per arrivare a fine mese. Pertanto si è finta gravemente malata, certa che Torrebuona, conoscendo i suoi problemi economici, avrebbe finanziato le sue cure. Tuttavia, negli episodi conclusivi de Il Paradiso delle Signore Ferdinando potrebbe scoprire che Flavia non è realmente malata, ma si tratta di una mera messa in scena, in cui lui si è trovato coinvolto.

Il Paradiso: Flavia e Fiorenza complici

Se c'è una donna che incarna lo snobismo ed il desiderio si scalata sociale, questa è senz'altro Flavia Brancia. Nata in un contesto familiare poco agiato, la donna ha capito molto presto che, volendo avere una vita con più privilegi, avrebbe dovuto puntare su matrimoni con persone benestanti.

Viziata e poco incline al lavoro, ha sposato Tancredi Brancia con cui ha avuto la figlia Ludovica. Alla morte di Tancredi, le due Brancia hanno ereditato un immenso patrimonio, che tuttavia non hanno saputo amministrare, andando in bancarotta in poco tempo. Nel corso delle prime puntate della sesta stagione Il Paradiso delle Signore si è appreso che Flavia si è risposata con un ricco francese.

Il secondo matrimonio le ha permesso di riappropriarsi di un ruolo in società, e soprattutto di continuare a condurre un tenore di vita elevato. L'unione con Jean Paul, però, è durata meno del previsto, poiché l'uomo si è stancato in fretta della moglie, abbandonandola senza concederle rendite o beni immobiliari. La donna, pertanto, ha visto crollare le sue certezze, nutrendo innumerevoli timori per il futuro. Nel corso nelle attuali puntate de Il Paradiso, Flavia ha trovato una buona alleata in Fiorenza, con il quale condivide la stessa mentalità e lo stesso arrivismo.

Il Paradiso: Brancia senior si finge malata

Dunque Flavia e Fiorenza hanno dato vita ad un sodalizio per interessi, in cui l'una sfrutta l'altra per raggiungere i propri obiettivi in modo non certo limpido.

Difatti, Flavia ha avuto l'intuizione di fingersi malata per smuovere la pietà di Ferdinando, un uomo ricco, che si è innamorato di Ludovica. Sicura che Torrebuona si sarebbe offerta di pagargli le cure, la donna ha messo in atto una messa in scena, in cui lei sarebbe gravemente malata. A questo punto, la giovane Brancia, di fronte alla generosità di Ferdinando, non potrà non accettare di sposarsi con l'uomo che ha salvato la madre. Stando alle anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Torrebuona, come previsto da Flavia, si offrirà di finanziare le terapie al quale dovrebbe sottoporsi la madre della donna che ama. Inutile sottolineare che, l'uomo non è a conoscenza della farsa della signora Brancia.

A questo punto, occorre affermare che, pur trattandosi di mere ipotesi, nelle prossime puntate de Il Paradiso potrebbe accadere che Ferdinando scopra la falsa malattia della donna. A questo punto, considerando che, Torrebuona è un personaggio positivo e leale, l'armatore napoletano potrebbe svelare la verità anche a Ludovica e mandare a monte il piano malefico di Gramini e Brancia senior.