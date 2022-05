La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è terminata e c’è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1. Nell’ultimo episodio, andato in onda sul piccolo schermo il 29 aprile, Gemma ha capito di avere perso per sempre Marco, mentre Adelaide è diventata socia di Vittorio Conti, ottenendo parte delle quote del negozio. Nelle nuove puntate, la contessa potrebbe aiutare la giovane Zanatta, facendola diventare capo commessa dell'atelier.

Il Paradiso delle signore: Adelaide potrebbe aiutare Gemma a lavoro

Nell’episodio 160, Adelaide è diventata comproprietaria de Il Paradiso delle signore. La contessa ha mentito a Dante Romagnoli ed è riuscita a riscattare le quote del negozio di moda, diventando socia di Vittorio Conti. Nelle nuove puntate della fiction Rai, la zia di Marta avrà quindi potere decisionale nell’atelier e, pertanto, potrebbero esserci cambiamenti in vista. Cosa farà la cognata di Umberto? Adelaide ha sempre nutrito stima per Gemma e, quindi, la contessa potrebbe aiutare la figlia di Veronica, facendole fare un avanzamento di carriera.

Il Paradiso delle signore: grazie ad Adelaide, Gemma potrebbe essere la nuova capo commessa

Nell’ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Gloria aveva deciso di andare a costituirsi, per salvare Stefania dal ricatto di Gemma e consentirle di vivere liberamente la storia d’amore con Marco. Cosa sarà accaduto a Moreau?

Sarà finita in carcere? Se la moglie di Ezio dovesse scontare la sua pena dietro le sbarre, nel negozio di Vittorio e Adelaide verrebbe a mancare la capocommessa. Chi potrebbe prendere il posto di Gloria? La contessa ha sempre nutrito ammirazione e stima per Gemma e, essendo a capo dell’atelier, potrebbe affidare tale incarico alla giovane Zanatta.

Il Paradiso delle signore: il sodalizio fra Gemma e Adelaide

Al momento, queste sono ipotesi e non c’è certezza di quello che accadrà nella settima stagione de Il Paradiso delle signore. Attualmente, infatti, le riprese delle nuove puntate non sono ancora iniziate e c’è grande attesa per scoprire cosa succederà ai protagonisti. Negli episodi finali della sesta edizione della fiction di Rai 1, Gemma e Adelaide hanno avuto momenti di grande complicità. La contessa, inoltre, ha sempre dato opportunità alla giovane Zanatta. La cognata di Umberto, infatti, ha permesso alla figlia di Veronica di gareggiare come cavallerizza del Circolo. Inoltre, Adelaide ha anche avuto parole di stima nei confronti dell’ex fidanzata di suo nipote, grazie al suo carattere. Non resta che attendere il mese di settembre, per vedere come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction.