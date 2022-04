La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta volgendo al termine e l'ultima puntata della fiction di Rai 1 andrà in onda nel pomeriggio di venerdì 29 aprile. A tal proposito, negli ultimi episodi ci saranno diversi colpi di scena e novità che riguarderanno i protagonisti della soap. Adelaide diventerà comproprietaria del negozio di moda e, pertanto, sarà socia di Vittorio. Nel frattempo, Beatrice e Dante lasceranno Milano, mentre Anna e Salvatore convoleranno a nozze.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 29/4: Adelaide è comproprietaria del negozio di Vittorio

Nel finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, la relazione fra Adelaide e Umberto terminerà definitivamente. L'imprenditore, infatti, sceglierà di vivere la sua storia d'amore con Flora. Il proprietario della ditta Palmieri chiederà alla stilista di non andare all'estero, ma di restare al suo fianco. A quel punto, Adelaide dirà apertamente a Umberto che non potrà più vivere a Villa Guarnieri. Nel frattempo, però, ci sarà una svolta imprenditoriale per la contessa. A tal proposito, la zia di Marta otterrà le quote che una volta erano di suo cognato e diventerà socia di Vittorio.

Al momento, non è chiaro se Adelaide userà la sua posizione per mettere i bastoni fra le ruote a Umberto e se si vendicherà per il tradimento subito.

Il Paradiso delle signore, trame al 29/4: Beatrice e Dante lasciano Milano

Nel frattempo, anche per Dante e Beatrice ci saranno importanti novità, perché Romagnoli riuscirà a riconquistare la contabile de Il Paradiso delle signore.

Le anticipazioni delle puntate della fiction di Rai 1, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 25 a venerdì 29 aprile, rivelano che la cognata di Conti sarà pronta a lasciare Milano con il suo fidanzato e avrà la benedizione di Vittorio. Il direttore dell'atelier raccomanderà a Beatrice di fare in modo che Pietro e Serena non si dimentichino di lui.

Il Paradiso delle signore, puntate al 29/4: Anna e Salvatore si sposano, Marcello lascia Ludovica

Anna e Salvatore, invece, convoleranno a nozze e il matrimonio fra Imbriani e il barista verrà celebrato nell'episodio finale della sesta stagione della fiction. Prima della cerimonia, la piccola Irene farà un regalo agli sposi. A tal proposito, la bambina comunicherà alla mamma e alla famiglia Amato di volere vivere a Milano e, pertanto, i due innamorati non saranno costretti a lasciare il capoluogo lombardo. Nel frattempo, Marcello lascerà Ludovica. Al momento, non è chiaro se il barista della Caffetteria e Brancia torneranno insieme o se la loro sarà una rottura definitiva. Non resta che attendere le ultime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire quali altri colpi di scena accadranno ai protagonisti della fiction di Rai 1.