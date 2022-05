La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è terminata e c’è grande attesa per le nuove puntate. Nell'ultimo episodio, andato in onda nel pomeriggio di venerdì 29 aprile, Gemma è uscita sconfitta dai suoi tentativi di ostacolare la storia d'amore fra Marco e Stefania. Nella nuova edizione della fiction di Rai 1, però, la giovane Zanatta potrebbe trovare un nuovo fidanzato e, in base a quanto andato in onda sul piccolo schermo, la figlia di Veronica potrebbe voltare pagina con Pradei.

Il Paradiso delle signore: Pradei potrebbe fare breccia nel cuore di Gemma

Nelle ultime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, il personaggio di Pradei è stato al centro di alcuni dialoghi con Gemma e Veronica. In particolar modo, il dipendente del Circolo ha avuto a che fare con la cavallerizza e sua mamma, in alcune occasioni. Nell'episodio 153, andato in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di mercoledì 20 aprile, il cameriere ha incontrato la giovane Zanatta al Circolo e si è complimentato con lei per il successo ottenuto nella gara di equitazione. Le lusinghe di Pradei potrebbero fare supporre che il ragazzo provi un interesse per Gemma e, nelle prossime puntate, potrebbe riuscire a fare breccia nel cuore della figlia di Veronica.

Il Paradiso delle signore: Veronica riceve complimenti da Pradei riguardo Gemma

Nell’episodio 154 de il Paradiso delle signore, trasmesso in televisione giovedì 21 aprile, invece, Pradei si è sbilanciato con Veronica, riempiendola di complimenti per avere una figlia di grande talento come Gemma. In quell'occasione, la Venere e sua mamma si trovavano al Circolo e il cameriere ha accolto la fidanzata e la figliastra di Ezio, con un gran sorriso, dicendo: ''Signorina Zanatta, come mai questa sorpresa?''.

A quel punto, Gemma ha rivelato di essere passata in pausa pranzo per mostrare i suoi trofei a sua mamma. Pradei si è rivolto a Veronica, dicendole: ''Sarà orgogliosa di questa figlia così dotata. Ci saranno altre vittorie, ne sono certo''.

Il Paradiso delle signore: dopo la delusione con Marco, Gemma potrebbe essere felice con Pradei

Nell’episodio finale della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Gemma ha visto, di fronte ai suoi occhi, il bacio fra Stefania e Marco. In quel momento, la giovane Zanatta ha capito di avere perso per sempre l’ex fidanzato. Cosa accadrà nel futuro di Gemma? La Venere riuscirà a voltare pagina? In base a quanto andato in onda fino ad oggi, sembrerebbe che Pradei abbia una forte ammirazione nei confronti della cavallerizza e si sia sbilanciato già nel fare complimenti alla ragazza. Il cameriere del Circolo riuscirà a fare capitolare la figlia di Veronica? Non resta che attendere le nuove puntate della fiction di Rai 1, per scoprire se per Gemma ci sarà un nuovo amore all’orizzonte.