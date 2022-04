Il Paradiso delle Signore è una delle soap più amate dal pubblico, tanto da riscontrare sempre ottimi ascolti. Giunta alla sesta edizione, la soap è terminata con un ultimo imperdibile episodio, andato in onda il 29 aprile. Il riscontro da parte del pubblico ha spinto i vertici della Rai ha confermare la prossima serie, che andrà in onda a partire da settembre. I fan iniziano a chiedersi cosa accadrà nei nuovi episodi, anche se al momento non ci sono ancora molti spoiler. Con molta probabilità la storia riprenderà da dove è stata interrotta. Dunque il ricatto di Gemma potrebbe essere scoperto, ed anche Vittorio potrebbe apprendere che la giovane Zanatta ha agito contro Gloria e Stefania.

A questo punto Conti potrebbe decidere di licenziare la Venere, non ammettendo inganni e cattiverie da parte dei suoi dipendenti.

Il Paradiso: la giovane Zanatta ha ricattato Stefania

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha dato notevole spazio al personaggio di Gemma. La ragazza, figlia di Veronica, ha interagito con Stefania e tutto il personale del grande magazzino. Fin dal primo momento, la giovane non ha atticattivato la simpatia del pubblico per via del suo carattere spigoloso e poco accattivante. Dopo essersi innamorata di Marco, un giovane rampollo, imparentato con Adelaide, Gemma ha sviluppato una forte gelosia nei confronti della sua sorellastra. La ragazza non ha mai tollerato la vicinanza venutasi a creare fra Marco e Stefania, i quali lavoravano insieme nella redazione del Paradiso Market.

Tuttavia, con il tempo il giovane Sant'Erasmo ha compreso di esere innamorato della sua collega, e non di Gemma. Pertanto ha deciso di lascirla, per poi dichiararsi a Stefania, esprimendole il suo amore. La figlia di Veronica, però, non ha mai accettato la fine della sua relazione con il ragazzo, professandosi ancora innamorata, e disposta a tutto pur di riaverlo.

Nel momento in cui ha scoperto che Marco e Stefania hanno una storia, ha messo un atto un piano melefico per separli. Essendo a conoscenza del segreto del passto di Gloria, ha ricattato la sorellastra, minacciando di denunciare la madre se lei non avesse lasciato Sant'Erasmo. La figlia di Ezio, a quel punto, ha preferito sacrificare il suo amore, pur di non vedere la madre in galera.

Il Paradiso delle Signore, nuovi episodi: Gemma potrebbe pagare per i suoi errori

Il finale di stagione de Il Paradiso delle Signore ha visto Gloria sacrificarsi per la felicità della figlia, dopo aver appreso del ricatto di Gemma. La donna è stata portata via dai carabinieri, e questo lascia presagire che potrebbe andare in carcere. A questo punto il gesto della giovane Zanatta potrebbe essere scoperto dai diverse persone, tra cui Vittorio. Conti, pur essendo una persona comprensiva, potrebbe non prendere bene la notizia del ricatto di Gemma. Da sottolineare che si tratta di ipotesi, e non di anticipazioni ufficiali, tuttavia potrebbe accadere che Vittorio decida di licenziare la giovane Zanatta.