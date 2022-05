La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è giunta al termine. Il finale ha stupito il pubblico con colpi di scena inaspettati. Con la fine il pubblico inizia a chiedersi cosa possa accadere nel corso delle prossime puntate, che andranno in onda a partire da settembre 2022. Al momento non ci sono ancora anticipazioni ufficiali, tuttavia è possibile formulare qualche supposizione partendo da ciò che si è visto nella puntata conclusiva. Gloria si è costituita e con questo è tornata a essere la signora Morelli coniugata Colombo. A questo punto come potrà il padre di Stefania continuare a vivere con Veronica?

Il Paradiso: Ezio e Veronica hanno dichiarato il falso

Nel corso delle puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Ezio ha convissuto sotto lo stesso tetto con Veronica, una giovane vedova. Il direttore della ditta Palmieri però, alla luce dei fatti, non risultava essere vedovo, dato che la sua prima moglie non è mai morta. Gloria, difatti, era semplicemente sparita nel nulla, anche se alla figlia era stato fatto credere che non era più in vita.

Nel momento in cui ha incontrato Zanatta le sue prerogative sono cambiate, arrivando a pensare di far decretare il decesso della moglie per convolare a nozze con l'attuale compagna. La presenza di Gloria a Milano ha complicato le cose, poiché il padre di Stefania ha potuto appurare che la moglie è ancora in vita.

La donna, però, non si è opposta alla decisione del padre di sua figlia, accettando che si risposasse. Tuttavia Ezio e Veronica, pur di farla dichiarare morta, hanno dichiarato il falso, spingendo anche zia Ernesta a mentire alle autorità.

Zanatta e Colombo non potranno più sposarsi

Nel finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore Gloria ha deciso di costituirsi per consentire alla figlia di vivere il suo amore.

La donna pur dovendo andare in carcere, una volta scontata la condanna potrà vivere la sua vita a viso aperto. Per Ezio e Veronica, invece, le cose potrebbero mettersi male, dato che l'uomo risulterà sposato. I due, dunque, non solo non potranno più sposarsi, e quindi di conseguenza andare a vivere insieme. La soap, difatti, è ambientata negli anni Sessanta e in quegli anni non era consentito divorziare per contrarre un nuovo matrimonio (il divorzio viene introdotto a livello legale in Italia nel 1970). A questo punto bisognerà capire in che modo gli autori decideranno di far evolvere la vicenda.