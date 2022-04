Il finale della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è stato emozionante e ha lasciato una delle storie più appassionanti in bilico. Infatti, nell'ultima puntata della fiction di Rai 1, andata in onda nel pomeriggio di venerdì 29 aprile, Gloria si è costituita ed è stata portata via dai Carabinieri. Ezio, straziato dal dolore, ha rincorso l'automobile che stava probabilmente portando in carcere la capocommessa. A quel punto, vedendo i sacrifici enormi che hanno fatto sua figlia Stefania e la sua ex moglie, Colombo potrebbe non riuscire a tollerare più il comportamento di Gemma e potrebbe prendere la decisione di chiudere anche con Veronica.

Il Paradiso delle signore: Gloria mette una lettera nella giacca di Ezio e va a costituirsi

Nell'episodio 160 della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Gloria ha messo insieme tutti i pezzi del puzzle e, grazie all'aiuto di Irene, ha scoperto l'ennesima trappola di Gemma. La capocommessa, infatti, è venuta a sapere da Cipriani che la giovane Zanatta ha ricattato sua figlia, intimandole di lasciare Marco, altrimenti avrebbe denunciato sua madre. A quel punto, per liberare Stefania dal ricatto della sorellastra, Gloria ha preso una dolorosa decisione, andandosi a costituire. Prima di denunciarsi alle autorità competenti, però, Moreau ha rivisto Ezio e ha avuto una conversazione con lui e, durante un abbraccio, gli ha messo una lettera nella tasca della giacca.

Il Paradiso delle signore: la corsa disperata di Ezio dietro la macchina di Gloria

Una volta arrivato a casa, Ezio ha trovato la missiva che gli ha scritto la capocommessa de Il Paradiso delle signore. Colombo, leggendo le parole della mamma di sua figlia, ha capito quanto aveva deciso di fare Gloria ed è scappato via da casa.

Il papà di Stefania ha corso, per tentare di fermare la sua ex moglie, ma non ce l'ha fatta. Purtroppo, Moreau era già con le autorità competenti, che la stavano portando via. Ezio ha tentato di correre dietro la macchina dei Carabinieri, gridando il nome della capocommessa ma, ormai, era troppo tardi.

Il Paradiso delle signore: il futuro di Ezio e Veronica è in bilico per colpa di Gemma

C'è grande attesa per la settima stagione de Il Paradiso delle signore e per scoprire cosa ne sarà della famiglia Colombo. Una volta scoperte le grandi rinunce fatte dalle donne della sua vita, Ezio potrebbe prendere decisioni rimandate da troppo tempo. A tal proposito, il papà di Stefania potrebbe non riuscire più a tollerare le malefatte di Gemma. Infatti, nelle recenti puntate della fiction di Rai 1, la giovane Zanatta aveva scritto una lettera minatoria alla capocommessa e, inoltre, aveva ricattato la sorellastra. Dopo gli enormi sacrifici fatti da sua figlia, disposta a rinunciare all'uomo della sua vita e dalla sua ex moglie, che ha dovuto rinunciare alla libertà per proteggere Stefania, Ezio potrebbe decidere di prendere le distanze da Gemma e, di conseguenza, anche da Veronica.

Cosa accadrà nella settima stagione? Colombo lascerà Zanatta? Già una volta è riuscito a perdonare la sua figliastra, ma ora? Colombo riuscirà a superare il grande dolore che Gemma ha causato a Stefania e Gloria? A questo punto, potrebbe essere ipotizzabile che Ezio tenti di voltare pagina, scegliendo di stare dalla parte di sua figlia e della sua ex moglie, lasciando quindi Zanatta e Gemma. Non resta che attendere settembre, per vedere le nuove puntate della fiction di Rai 1 e scoprire cosa succederà alla famiglia Colombo.