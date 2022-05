La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è volta al termine da qualche settimana. Secondo le anticipazioni le nuove puntate andranno in onda a partire dal prossimo settembre. Sebbene il sipario sia calato solo da poco tempo, il pubblico è in trepidante attesa di conoscere le evoluzioni delle varie storyline. Molti fan auspicano un ritorno in scena di Marta Guarnieri, uscita alla fine della quinta stagione. Nel corso della sesta della ragazza si è parlato ben poco, a parte le rare volte in cui è stata menzionata da Adelaide e Umberto. La giovane Guarnieri vive in America, dove gestisce un'agenzia pubblicitaria con il fratello Federico.

Dunque la moglie di Vittorio si è rifatta una vita altrove e a questo punto un ritorno in scena della figlia di Umberto potrebbe avere poco senso.

Il Paradiso delle Signore: Marta assente nella sesta stagione

Marta Guarnieri è uno dei personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore, tant'è che molti fan attendono con ansia un suo ritorno. La giovane è uscita di scena alla fine della quinta stagione, quando ha deciso di accettare una proposta di lavoro molto importante negli Stati Uniti. Del resto il suo matrimonio con Vittorio era già entrato in crisi da diverso tempo, pertanto la figlia di Umberto ha preferito cogliere l'occasione straordinaria di fare carriera, piuttosto che cercare di riparare un rapporto ormai logorato.

Dopo la partenza per l'America di Marta si è saputo ben poco, se non attraverso brevi discorsi della zia Adelaide. Vittorio qualche volta l'ha menzionata mentre parlava con Tina, ma nulla di più. Si sa solo che la donna è insieme al fratello Federico.

Il Paradiso 7: la giovane Guarnieri potrebbe non tornare a Milano

Dopo l'uscita di scena di Marta, i fan si sono spesso chiesti se la ragazza potrebbe mai fare ritorno a Milano.

Tuttavia, dopo l'assenza in tutta la sesta stagione, viene difficile pensare che possa essere presente nel prossimo capitolo. Difatti, pur non essendo ancora stata diffusa una lista ufficiale con il cast della settima stagione, man mano i vari attori stanno confermando la loro presenza per i nuovi episodi. Fra questi non sembra esserci Gloria Radulescu, volto della giovane Guarnieri.

Inoltre, aldilà del mancato annuncio dell'interprete, dal punto di vista della trama occorre considerare che Marta ha ormai una vita negli Stati Uniti e anche lo stesso Vittorio ha voltato pagina. Dunque avrebbe davvero senso un ritorno della moglie di Conti? Bisogna però tener presente che in una soap tutto può accadere e che quindi nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore si potrebbe assistere anche a un eventuale ritorno della donna.