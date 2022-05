La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si è conclusa da circa due settimane, con un finale di stagione pieno di colpi di scena. Fra questi va citato senz'altro quello legato al personaggio di Marcello, il quale ha compiuto una scelta molto coraggiosa. Il ragazzo, nonostante l'amore per la giovane Brancia, ha preferito chiudere la loro relazione, poiché stanco di non poterla vivere alla luce del sole. Ludovica, d'altra parte, desiderosa di custodire il suo prestigio sociale, sebbene amasse molto il barista, non ha mai avuto l'ardore di apparire pubblicamente con lui.

Inoltre l'intromissione negativa di Brancia senior ha dato il colpo di grazia a un rapporto passionale, ma logorato dalle differenze sociali. Tuttavia, grazie all'alleanza con Adelaide, Barbieri potrebbe riuscire a riconquistare la sua amata.

Il Paradiso, sesta stagione: Ludovica e Marcello in crisi

Nel corso della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore il rapporto fra Ludovica e Marcello è stato piuttosto altalenante. I due sono stati uniti da un grande amore e una forte passione, tuttavia gli scontri e le incomprensioni non sono mai mancati. Barbieri e Brancia, del resto, nonostante i sentimenti reciproci, hanno ben poco in comune, e prima o poi le differenze sono emerse. Ludovica ha combattuto per fargli capire di amarlo nonostante le sue umili origini, tuttavia non ha mai osato sfidare gli schemi rigidi dell'alta società.

La loro storia, infatti, è sempre dovuta rimanere nascosta, poiché avrebbe destato troppo scandalo, e soprattutto minato la sua reputazione nell'ambiente del Circolo. L'arrivo di Flavia non ha fatto altro che complicare le cose, dato che la donna non ha mai accettato l'unione fra i due, non perdendo occasione per umiliare Marcello.

Brancia madre, da perfetta arrivista quale è, avrebbe voluto che la figlia si maritasse con un uomo ricco e facoltoso, in grado di mantenere entrambe. Per questo ha fatto di tutto per separare la figlia dal modesto barista, e per gettarla nelle braccia dell'armatore Ferdinando.

Il Paradiso 7: Barbieri potrebbe riconquistare Ludovica grazie all'aiuto della contessa

Nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore, Marcello è corso da Ludovica per chiederle scusa e far pace con lei.

Tuttavia a Villa Bergamini, non vi ha trovato la giovane Brancia, ma la contessa di Sant'Erasmo, la quale gli ha comunicato la partenza della sua pupilla per un lungo viaggio. La donna ha poi consigliato al ragazzo di voltare pagina e concentrarsi su se stesso, invece che rincorrere un amore impossibile. Marcello, però, non si è dato per vinto, chiedendo alla contessa di aiutare a riconquistare la sua amata. Fra i due è nata un'alleanza inaspettata, che potrebbe dar vita a risvolti molto interessanti. Nel corso della nuova stagione, Barbieri, grazie ai consigli di Adelaide, potrebbe riuscire a riconquistare Ludovica.