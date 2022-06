In queste ore stanno spuntando molti articoli nel web che parlano della possibile morte di Raffaele Giordano. La notizia sta spopolando anche sui social dedicati ad Un posto al sole. Ma è davvero così? A seguire verrà analizzata questa voce per dare una risposta alla domanda che sta facendo preoccupare i fan di Upas.

Un posto al sole: chi è Raffaele Giordano

Raffaele (Patrizio Rispo) è indubbiamente uno dei principali protagonisti di Un posto al sole. Probabilmente molti sarebbero d'accordo nel definirlo il personaggio più iconico del daily drama partenopeo.

Anche chi non ha mai visto una puntata di Upas, potrebbe comunque riconoscere il portiere di Palazzo Palladini. Simpatico, altruista, generoso, dotato di una grande ironia, Raf ha avuto sempre il pregio di fungere da collante tra le varie storyline.

Va detto che nelle puntate attualmente in onda, l'uomo ha ricevuto alcune minacce dalla camorra. In virtù di questo è davvero possibile prendere, anche solo in considerazione, l'idea che questo personaggio possa morire? La risposta è ovviamente no, ma è giusto chiarire come si sia sviluppata questa voce così "fantasiosa".

Un post di Ilenia Lazzarin ha dato inizio a tutto

Ilenia Lazzarin (Viola nella soap, ndr) ama giocare con i suoi fan arrivando talvolta anche a prenderli in giro.

Ad esempio, un anno fa l'attrice aveva annunciato la morte del suo personaggio, spiazzando tutti i suoi follower salvo poi rivelare che fosse solo uno scherzo. Risulta quindi ovvio ritenere che qualsiasi affermazione dell'attrice vada presa con le molle. In questo caso però ad Ilenia non le si può imputare nulla davvero.

L'attrice si è infatti limitata a ribadire che presto ci sarà un grosso colpo di scena.

Tale notizia gira da settimane e una recente affermazione di Giorgia Gianetiempo sembrerebbe anche avvalorarla. Va però detto che, al momento, nessuno ha svelato cosa succederà realmente.

La morte di Raffaele Giordano

Ilenia si è quindi semplicemente limitata a chiedere ai fan delle teorie su quello che sarebbe successo. Di fronte alla domanda dell'attrice i suoi follower si sono scatenati.

Tra le risposte più gettonate ci sono state il rapimento del piccolo Antonio ed un nuovo attentato ai danni di Nicotera fino ad arrivare anche alla morte di Raffaele. Riguardo a quest'ultima affermazione l'attrice si è limitata a dire: “Non posso darvi conferme su questo”.

Il fatto che non abbia detto palesemente che Raf non morirà non vuol dire di certo che sia vero il contrario. Un posto al sole ha smesso da tempo di uccidere i suoi protagonisti. Ci sono stati sicuramente alcuni casi sporadici, ma non erano personaggi storici coinvolti a pieno nella narrazione. In breve, Raffaele Giordano non morirà, questo però non significa che non ci sarà un colpo di scena. Resta però ovviamente da capire cosa succederà realmente.