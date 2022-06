Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi attualmente in onda sul piccolo schermo, Raffaele ha trovato il coraggio di confessare a Elvira che è stato minacciato dai camorristi. Giordano ha fatto promettere alla mamma di Samuel di non rivelare a nessuno cosa gli è accaduto ma, se la situazione dovesse precipitare, l’amica del portiere potrebbe rivelare a Ornella la verità su suo marito.

Un posto al sole: Raffaele confida a Elvira di essere stato minacciato

Raffaele non sta passando un bel periodo.

Nei recenti episodi di Un posto al sole, infatti, è stato avvicinato dai membri del clan del boss Argento ed è stato minacciato. Purtroppo, in seguito all’avvertimento, il portiere di Palazzo Palladini è stato picchiato dai criminali. L’obiettivo di Lello Valsano e dei suoi uomini è quello di ottenere il nome di chi ha aiutato Eugenio e la sua squadra ad arrestare Argento. Per conoscere l'identità del traditore, i criminali hanno chiesto la collaborazione al genero di Nicotera. L’umore di Raffaele, dopo avere subito ritorsioni, è cambiato, al punto che anche Elvira si è accorta di un cambiamento nel suo amico. A quel punto Giordano si è aperto con la mamma di Samuel, rivelandole il suo segreto.

Un posto al sole: il segreto di Raffaele è nelle mani di Elvira

Raffaele ha voluto affrontare la delicata situazione in cui si trova da solo, senza fare affidamento sui suoi familiari. In particolar modo il portiere ha voluto tenere fuori dai guai i suoi cari, tentando di evitargli conseguenze gravi. L’unica persona con la quale Giordano è riuscito ad aprirsi è Elvira.

La mamma di Samuel ha promesso di mantenere il segreto e di non rivelare a nessuno il guaio in cui si è cacciato il suo amico. Anche nelle prossime puntate di Un posto al sole sarà così? L’esperta di vini riuscirà a custodire la confidenza di Raffaele senza spifferare la cosa in giro?

Un posto al sole: Ornella potrebbe sapere cosa le nasconde Raffaele da Elvira

Nelle puntate della soap partenopea, attualmente in onda su Rai 3, Ornella ha notato che suo marito ha avuto un cambio di umore ed è diventato strano. Nei prossimi episodi la situazione a casa Giordano potrebbe degenerare e le anticipazioni su quanto verrà trasmesso sul piccolo schermo rivelano che Diego farà un incidente, in cui potrebbe esserci lo zampino dei camorristi. A quel punto la mamma di Samuel manterrà ancora il patto fatto con il portiere di Palazzo Palladini? Se il figlio di Raffaele dovesse subire ritorsioni da parte dei malviventi, Elvira potrebbe ritenere che la cosa più giusta da fare sia quella di tradire la promessa fatta al suo amico e, in una situazione di emergenza, rivelare a Ornella la verità.

A quel punto la dottoressa Bruni potrebbe venire a conoscenza delle minacce subite da suo marito da parte dei malavitosi e rivolgersi a suo genero Eugenio per proteggere Raffaele. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire come proseguiranno le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.