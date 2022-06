Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Nel corso delle attuali puntate di Upas si è ripreso a parlare di camorra, ponendo molta attenzione sul personaggio di Raffaele, trovatosi al centro di una storia molto complessa. Lello Valsano, difatti, ha avvicinato Giordano per chiedergli il "favore" di frugare nel pc del genero per scoprire chi passa le informazioni ad Eugenio. Tuttavia, i modi del camorrista non sono certo stati gentili e collaborativi. L'obiettivo di Valsano è di mantenere in vita il clan Argento, nonostante l'arresto di quest'ultimo, e per farlo sembra disposto a tutto.

Il malavitoso, difatti, sarebbe disposto anche a fare del male ai componenti della famiglia Giordano-Bruni pur di spaventare Eugenio.

Upas: Valsano pronto a tutto

Nel corso delle attuali puntate di Upas, si è tornato a parlare di criminalità organizzata dopo uno stop di circa due anni. Solitamente, la persona intorno alla quale si costruiscono storyline di camorra, risulta essere Eugenio. Quest'ultimo, infatti, essendo un integerrimo magistrato, è sempre pronto a dare la caccia ai vari clan della città di Napoli. Tuttavia, per esigenze narrative, gli autori hanno deciso di proporre una storia diversa, in cui il protagonista è Raffaele. Il portiere si è sempre contraddistinto per la sua vitalità e spensieratezza, dunque sembra strano vederlo in una veste drammatica.

L'uomo è stato avvicinato da un gruppo di delinquenti che, con fare minaccioso ed arrogante, gli hanno avanzato una richiesta ben precisa: scovare delle informazioni nel pc di Nicotera. Lello Valsano, infatti, è pronto a tutto pur di mantenere alto il potere del clan Argento e, per farlo, vuole in primis scoprire chi abbia tradito il boss, consentendone l'arresto.

Upas: i camorristi potrebbero farla pagare ad Eugenio

L'attrice Ilenia Lazzarin, volto di Viola Bruni, di recente ha rivelato che ben presto, nelle trame di Upas, ci starà un gran colpo di scena. Lazzarin, tuttavia, non ha potuto spoilerare di cosa si tratti nello specifico, anche se appare certo che sarà qualcosa legato all'attuale storyline di Raffaele.

Alcuni fan, dopo le dichiarazioni dell'attrice, hanno iniziato a preoccuparsi, temendo che possa accadere qualcosa di brutto a Giordano, se non addirittura che quest'ultimo venga ucciso. Analizzando la situazione, appare però difficile pensare che gli autori decidano di fare fuori un personaggio tanto importante quanto amato. Il colpo di scena potrebbe riguardare altri personaggi, come ad esempio Eugenio. Quest'ultimo, difatti, potrebbe diventare il nuovo bersaglio di Valsano, il quale pur di spaventarlo, sarebbe disposto anche a rapire il piccolo Antonio.