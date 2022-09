Archiviate le puntate di Un posto al sole legate alle vicende di Lello Valsano e alla sparatoria in cui ha perso la vita Susanna, nei nuovi episodi della soap partenopea c'è un nuovo giallo. Nella serata di venerdì 16 settembre, Marina e Roberto sono stati avvelenati e, fra i tanti nemici dei due imprenditori, potrebbe esserci Chiara. Nella puntata della soap partenopea di mercoledì 21 settembre, Petrone si è lasciata andare a confidenze con Nunzio, lasciando intendere di nutrire risentimento nei confronti, non solo di Ferri, ma anche di Giordano.

La figlia di Giancarlo, pertanto, potrebbe avere incaricato qualcuno, per consegnare a Napoli la bottiglia manomessa di champagne.

Un posto al sole: dietro l'avvelenamento di Marina e Roberto potrebbe esserci Chiara

La lista di nemici di Marina e Roberto è lunga e, negli anni, i due imprenditori non sempre hanno agito in modo lecito. Per raggiungere i loro scopi, gli ex coniugi Ferri hanno fatto del male a molte persone e non hanno avuto scrupoli in alcuni casi. Fra le ultime persone alle quali Giordano e il papà di Filippo hanno messo i bastoni fra le ruote, c'è stata Chiara. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Petrone ha ereditato un ingente patrimonio da suo padre Giancarlo e ha avuto tra le mani l'azienda di famiglia, un hotel e molti soldi.

La fidanzata di Nunzio non ha preso bene la morte di suo padre e si è sentita in colpa, a tal punto da cadere nel tunnel della dipendenza da sostanze stupefacenti. Roberto Ferri, con la complicità di Lara, aveva approfittato delle debolezze dell'imprenditrice, per cercare di mettere le mani sulle proprietà della ragazza. Nella puntata della soap partenopea, andata in onda sul piccolo schermo il 21 settembre, Chiara ha mostrato risentimento nei confronti di Marina e Roberto, al punto da essere felice per l'avvelenamento a Giordano e Ferri.

Un posto al sole: le parole di Chiara a Nunzio su Marina e Roberto

Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 21 settembre, Franco e Nunzio si sono sentiti al telefono. In quell'occasione, Boschi ha avvertito suo figlio di quanto accaduto a Marina e Roberto, spiegando a Cammarota che la coppia è stata avvelenata ed è finita in ospedale.

Dopo la chiamata con suo padre, il cuoco di Caffè Vulcano ha spiegato alla sua fidanzata l'accaduto ma, in quell'occasione, Chiara non ha mostrato turbamento per quanto successo a Napoli, non facendo trapelare nemmeno dispiacere per Giordano.

Un posto al sole: la soddisfazione di Chiara per la sorte di Marina e Roberto

Nel dettaglio, durante l'episodio di Un posto al sole andato in onda nella serata del 21 settembre, Nunzio è apparso preoccupato per i due imprenditori, mentre Chiara è rimasta impassibile di fronte alla notizia. Petrone ha commentato il coma dell'imprenditore, affermando: ''Si vede che ha voluto fregare la persona sbagliata e ora ne paga le conseguenze''. In merito a Marina, invece, la figlia di Giancarlo ha rivelato: ''Non è troppo diversa da Roberto Ferri, non si è fatta nessuno scrupolo a tornare da lui''.

Inoltre, la fidanzata di Cammarota ha aggiunto: ''Quei due sono uguali e meritano esattamente quello che stanno passando''. Al momento, non è ancora chiaro chi possa avere avvelenato il papà di Filippo e la sua ex moglie ma, dalle parole della compagna di Nunzio, sembrerebbe plausibile un coinvolgimento di Petrone nell'accaduto.